打烊前50分買飲料遇臭臉 過來人曝：慣老闆害的

網友好奇，打烊前多久買飲料，才不會造成店家或店員的困擾。示意圖。（資料照）

2024/07/19 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期「可不可熟成紅茶」新竹關埔店發生食安爭議，一名女店員因不滿顧客在快打烊前訂餐，竟然吐口水在手上，並徒手攪拌珍珠，荒謬行徑曝光後，引發社會撻伐。一名網友十分好奇，到底要在飲料店打烊前多久買，才不會造成店家或店員的困擾。貼文曝光，引起網友討論。

網友近日在Dcard發文，最近因為看到「可不可事件」覺得很誇張，因此讓他好奇，如果接近打烊前買飲料，要提早多久去購買才不會造成店家和店員的困擾，原PO還說，「通常在店家離打烊時間剩30分鐘就不會買」，但有時候提前50分鐘至1小時去買，就會看到過店員開始在收東西，「有時候還會臭臉，不知道是平常就這樣，還是真的造成他們困擾了，如果飲料店網路上寫22：00打烊，那建議什麼時候去買」。

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貼文曝光，引起網友熱議，「打烊前至少半小時就會開始收東西了，打烊前十五分鐘內買比較會讓人不爽」、「剩半小時就別（買）了」、「不要被情勒欸，營業時間寫到幾點就是可以買到幾點，員工自己內部工作怎樣分配怎樣運作客人怎麼會知道，臭臉給客人看幹嘛，如果不開心應該是去跟老闆講吧」、「壓線點單不想接不要接就好，直接說POS機時間一到會自動鎖帳，沒辦法點單，真的沒必要做那些噁心的事」。

另外，有網友指出，大多數員工都想準時下班，所以都不希望在打烊前收到訂單，「多數老闆只給半小時收店，時間其實很趕」、「就是餐飲慣老闆想偷員工勞力，不想付錢而已，逼你在打烊前收完，如果客人壓線，就要當免費勞工，之前客人壓線離開，害我們延後半小時下班，上面不讓我報加班，理由『是你們動作太慢』」、「營業時間寫到幾點就是可以買到幾點」、「這是老闆跟員工的問題，客人只要是營業時間內進去點餐都沒問題」。

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