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    台北市疫苗接種1/14開始預約 1/15不加入中央1922平台

    台北市疫苗預約平台14日上午9時起開放民眾預約，17日到23日施打，台北市不會參與中央第19期公費疫苗預約，但會在第20期加入。（資料照，記者朱沛雄攝）

    台北市疫苗預約平台14日上午9時起開放民眾預約，17日到23日施打，台北市不會參與中央第19期公費疫苗預約，但會在第20期加入。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2022/01/13 21:56

    〔中央社〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫帶動疫苗打氣，台北市設置7處中型接種站，明天（14日）上午9時起開放民眾預約。台北市副市長蔡炳坤表示，此次提供逾7萬劑量能，在17日到23日施打。

    蔡炳坤今天接受媒體電訪表示，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統將於明天上午9時至下午5時重啟，除了新增7處中型接種點，加上醫院多開出量能，預約量會超過7萬劑，可以選擇從17日到23日施打，與中央第19期公費疫苗切齊。

    蔡炳坤指出，台北市不會參與中央第19期公費疫苗預約，但會在第20期加入，等於台北市民15日無法在中央系統上選擇台北市的疫苗施打點，而台北市疫苗預約系統將在明天後下線。

    蔡炳坤呼籲，明天上午先讓65歲以上長者預約，其他人可在中午12時後預約。成功預約者會在16日前以簡訊通知結果，且中央系統與北市系統皆沒有戶籍限制，請民眾勿兩邊重複預約。

    7處中型接種站包含信義區台北市政府1樓中庭、大同區爵士廣場、萬華區富福區民活動中心、文山區行政中心10樓大禮堂、士林區義信備用禮堂、北投區奇岩區民活動中心及內湖區慈濟內湖聯絡處。

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