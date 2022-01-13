北市疫苗預約系統加開7萬名額 柯文哲：會再拉大額度

台北市長柯文哲13日赴南湖高中出席110學年度智慧校園4.0成果展，受訪時針對防疫政策提出看法。（記者張嘉明攝）

2022/01/13 12:49

〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情升溫，如今又出現搶打疫苗人潮，台北市將加開7個中型接種站，並在明天9時加開預約系統，台北市長柯文哲表示，明早開放7萬名額，已經拜託其他醫院加大預約量，還會再拉大額度，也呼籲如果民眾要打的話讓老人優先打。

柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，他表示現在入境人數多，昨天就90幾個病例，多了以後遲早會產生破口、防不勝防，特別是Omicron傳染力很明顯又比其他更強，他原本計畫是和平醫院、三軍總醫院安置確診病患，原以為這樣就能解決，但入境太多人，目前確診者已接近200人，所以他決定還是開設防疫專責旅館，因為一個旅館可安置幾百人。

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柯文哲認為，對Omicron來講，重點不是治療，而是防止傳染別人，去年在環南市場比較大的感染，沒有症狀的大概40%，現在是沒有症狀是60%，現在台北市打滿二劑的已經80%，總人口已經有相當的抵抗力。

柯文哲指出，醫學是統計的科學，打完疫苗還是有一定百分比沒有保護力，目前近期台北市內發生2次院內感染，但其他護理師、醫生沒有被感染，偶而一個會突穿，但看起來還不致於被突破。

柯文哲表示，現在策略是本週挪了很多注射能量，機場防疫旅館醫院先打好打滿，即使入境是確診者，不過會穿透到社區機率比較低，雖然他在媒體上呼籲，拜託65歲以下的先不要來搶，但人性上個人顧個人性命，很難。

至於台北市聯合醫院中興、仁愛院區發生疫情有什麼處置措施？柯文哲認為，專責病房會被突穿，本來就是意料中的事，只是說當然我們還是要改進，包括穿脫防護部分，只要是人就一定會有人為錯誤，當然我們還是要努力去避免。

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