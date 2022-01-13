延續愛！感念清水高中濟助讀書 傑出校友黃培媛捐年終助學弟妹

回饋母校的黃培媛（右3）將年終獎金捐贈給清水高中教育基金裡，並且由清水高中教育基金會董事廖武正伉儷（左1、2）、清水高中教育基金會董事長彭榮宗（左3）、（右2）、清水高中校長鍾雲英（右2）、輔導主任郭芳妙（右1）向她致謝。（新北市土城清水高中提供）

2022/01/13 13:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城清水高中教育基金會收到一筆來自以前獲得幫助的學生黃培媛善款，目前在日商公司擔任幹部的黃培媛感念國、高中時接受師長、教育基金會濟助，得以讓她無後顧之憂苦讀，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響捐款變少，因而慷慨捐出部分年終，盼幫助更多弱勢的學弟妹。

今年31歲的黃培媛在2005年進入清水高中國中部就讀，與母親相依為命的她，本來能夠考上師大附中，但希望能就近讀書以照顧身體不好的媽媽，因此選擇直升清水高中就讀，也接受清水高中教育基金會、校方捐助奮發向學。

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黃培媛不負眾望，從不補習的她憑著優異成績錄取台大法律系，不過對於公民議題有興趣，因而轉讀台大政治國際關係組，畢業後順利就職於日商擔任幹部。

黃培媛認為，16年前讀國中時，在家境困難之際，多虧清水高中教育基金會、校方捐助才有今天的自己，她有感疫情衝擊弱勢學弟妹，因此和母親討論，希望捐出所有年終。

不過，清水高中教育基金會董事長彭榮宗表示，顧及黃培媛家境，僅答應她捐出二萬元善款回饋基金會，師長們無不稱許她回饋、幫助弱勢後輩的善舉，堪稱學弟妹的好榜樣，也盼望能達拋磚引玉的效果。

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