寒冬送暖！瓏山林企業送宜蘭偏遠小學660名學童新年禮物

寒溪國小校長蔡志清（左）回贈感謝狀。（記者江志雄攝）

2022/01/11 20:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕瓏山林企業「你捐我捐愛加倍」偏鄉送愛公益活動，送給大同及南澳原鄉小學660名學童，每人一份新年禮物，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店總經理朱少菡今天到大同鄉寒溪國小捐贈禮物，小朋友以泰雅族語表達謝意。

瓏山林企業今年的偏鄉送愛，以「送宜蘭偏遠小學學童一份新年禮物」為主題，送給縣內2個原鄉11所小學學生新年禮物，禮物袋內裝有文具、繪具、運動用品、運動背包、零食，一份價值1000元。

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主辦單位事先詢問各校需求，有些禮物提供客製化準備，比如說，送給南澳鄉金洋國小體育服，澳花國小送保暖外套，讓他們感受社會上的暖流。

瓏山林企業團隊昨天分兵多路，前往大同鄉4所小學贈送禮物，朱少菡到寒溪國小，利用下課時間進入每間教室，把禮物送到小朋友手中，泰雅學童以母語歡呼，表達「歡迎您，感謝您」，校長蔡志清回贈感謝狀；主辦單位預計下週二到南澳鄉7所小學發放新年禮物。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店2009年成立後，瓏山林企業以飯店為平台，發起年度公益活動持續10多年，累計捐款1100多萬元，挹注25個公益單位，「你捐我捐愛加倍」另一項活動點亮希望-邀您支持台灣在地公益團體，預計本月底可募集150萬元以上捐款，將全數捐給公益團體。

瓏山林企業捐贈的禮物，每份價值1000元。（記者江志雄攝）

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店總經理朱少菡（後排右2）今到寒溪國小捐贈禮物，後排左2是校長蔡志清。（記者江志雄攝）

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