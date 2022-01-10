機場高風險區域定期環境採檢？ 陳時中：可規劃方向

衛福部長陳時中（中）、桃機前進指揮所指揮官王必勝（左）、台北市副市長黃珊珊到松山機場視察防疫措施。（記者林正堃攝）

2022/01/10 17:55

〔記者陳心瑜／台北報導〕桃園國際機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染擴大，機場行李轉盤旁廁所、P3停車場廁所疑為感染源頭，媒體今天下午詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，是否將針對機場高風險區域做定期環境採檢？陳時中說，會針對特別區域執行，目前沒有相關規劃，但是要密集清消，由於要很高的病毒量才會留下，而落實密集清消之後也很難再採得到病毒，但未來如果在防疫量能充足狀況下定期採檢，也是可以規劃的方向。

陳時中今天下午至台北國際航空站（松山機場）視察旅客入境通關檢疫防疫作業，台北市副市長黃珊珊也到場現勘防疫流程。

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陳時中說，之前入境檢疫相關缺失都已經解決，目前動線很順暢，像是處處都能酒精噴手消毒，防疫計程車也做得很好，相關文件無紙化也對防疫很有幫助。

陳時中說，松機相關問題都已經解決，動線相當順暢，但是空間比較窄小，能運用有限，但今天看到處處可噴手，讓出入人員隨時維護手部清潔，因為手部清潔跟戴口罩一樣重要，松山機場都有落實。

黃珊珊上週五（7日）檢視松機防疫動線表示「過去都注意旅客，卻忘記將清潔工的部分列為重點項目處理」，她今說，上週視察有些小狀況，謝謝松山機場的改善，可以協助的部分會請人員協助打第三劑疫苗，確保旅客安全。

陳時中表示，大家一定要打第二劑、第三劑疫苗，全民都期待「安心過好年」，邊境防守是防疫很重要一環，中央、地方合作包括交通部、指揮中心合作，把小小漏洞補起來，全民把口罩戴好、手洗好、打疫苗。

另外，媒體問及防疫車隊是否打滿兩劑才能出車，身兼桃機董事長的民航局長林國顯說，目前要求要打滿兩劑疫苗，昨天起更要求加裝隔簾、穿隔離衣，且今天開始北中南3個機場計程車右後方要貼上貼紙，不可載送一般市區旅客，駕駛也都很配合，上車前都會清消。

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