桃機群聚爆發防疫加嚴 各縣市醫院、長照機構應變措施一次看

疫情升溫，各地方政府不敢大意，紛紛祭出醫院、長照機構應變措施。（資料照）

2022/01/10 16:18

首次上稿 1/7 19:38

更新時間 1/10 16:17（更新高雄市陪病探病措施）

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，各地方政府不敢大意，紛紛祭出醫院、長照機構應變措施。

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中央流行疫情指揮中心1月9日宣布，1/9起調整台北市、新北市、基隆市、桃園市的醫療院所應變作為，包括禁止探病、緊急住院者須在入住病房前公費篩檢、此外陪病者不得有相關症狀及接觸活動史並以1人為限；專責病房的醫護人員也需接種武肺疫苗完整劑次，若可接種追加劑者應於2月1日前完成接種，未完成者則評估調整職務內容；為防範病毒在長照機構內傳播的風險，台北市、新北市、基隆市、桃園市等住宿長照機構暫緩探視，新進住民皆須出示自費篩檢陰性等。

社區風險升溫 指揮中心：北北基桃禁止探病

調整防疫應變 指揮中心暫緩北北基桃住宿長照探視

基隆市

基隆市長林右昌1/7日與衛生及醫療單位密切討論基隆市防疫工作，宣布，「料敵從寬、防疫為重！」自1/8日起，基隆市醫院及安養護、精神照護機構除了例外情形外，一律停止探視，住院病人之陪病者則以1名為限。

醫院得同意探病之例外情形如下：

1.病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

2.急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

3.其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

長照機構得同意實地探視住民之例外情形如下：

1.住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。

2.其他經機構評估有必要探視者。

跟進雙北！基隆醫院與安養、精神照護機構 1/8起停止探病

台北市

台北市長柯文哲宣布，北市醫院、長照安養及精神照顧機構，從1/7起禁止探視；但有「三大例外」情形，一、病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家人陪同或簽署同意書者；二、急診等單位，因應病人病情之需要；三、其他因病患病情惡化或醫療處置需要，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。

柯文哲宣布 北市醫院1/7起禁探病、長照安養機構停止探視

新北市

新北市衛生局表示，全市醫院、長照、安養、精神照護機構從8日起至21日停止探視，部分例外情形包括，長照機構住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等機構無法安撫情形；其他經機構評估有必要探視者。

醫院例外情形包括，患者實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應患者病情說明需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

新北醫院1/8起至1/21禁探病、長照機構禁探視 5情形例外

桃園市

桃園市政府衛生局1/7日晚間宣布，1/8日起比照雙北與基隆，桃園市內的各醫院與長照、安養、精神照護等機構除了例外情形，一律停止探視，到21日為止。

桃園市比照雙北、基隆，各醫院與長照等機構停止探病

新竹縣

新竹縣宣布，從1/9起至1/21縣內所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病，陪病者僅限1人，且須有PCR陰性證明。

新竹縣醫院、護理之家、長照機構1/9起全面禁止探視、醫院陪病限1人

新竹市

新竹市長林智堅宣布，竹市提升防疫警戒，1/8起至1/21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人，另外，若醫院設有美食街須加強防疫，落實實聯制、使用隔板等。

竹市醫院、長照機構1/8起禁探視 住院陪病限制1人

嘉義縣

因應疫情變化，嘉縣強化醫療整備應變，開設隔離專責病房84床、掌握呼吸器二六八台，轄內四大醫院設置戶外發燒篩檢8站，並限制住院陪病者1名，除特殊或慢性病房外，探病限每日固定一時段，至多2名訪客，並應出具3日內篩檢陰性證明。

嘉縣醫療整備 84床專責病房待命

高雄市

高市長陳其邁1月7日宣布，針對醫院相關加嚴管制措施，包括今年度老人健檢全面暫緩實施，非必要之一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，若有特殊情形者專案申請。探病部分，除特殊或慢性病房外建議避免，探病時段為每日固定且每次至多2名訪客，陪病者1名為限。

再者，民眾到醫院進行呼吸道相關之侵入性門診手術，應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明。12家指定隔離醫院的高風險單位人員，應完成第3劑疫苗接種，相關人員如未接種第3劑者，每月應加做抗原檢驗或核酸檢驗至少1次，院內美食街及洗手台應加強清消、放置隔板措施。

高雄醫院加嚴防疫 老人健檢1/8起暫停

高雄市衛生局1月10日下午宣佈，醫療院所、住宿型長照機構加嚴管制措施，包括門診陪病限1人、住院探病每天限1小時1人，另外24家指定採檢隔離醫院開設戶外門診，有上呼吸道症狀者建議戶外門診看診，或戶外快篩陰性再入院看診。

高市醫院、長照機構加嚴 門診陪病限1人、住院探病每天1小時1人

宜蘭縣

宜蘭縣政府宣佈，1/8起至1/21，宜蘭縣醫院及長照、安養、精神照護、護理機構停止探視；民眾無論拍照、唱歌或無法保持社交距離的場合，不分室內室外，務必全程佩戴口罩。

宜蘭拍照、唱歌室內外都要戴口罩 醫院、照護機構1/8起至1/21禁探視

花蓮縣

花蓮縣政府1/7宣布，1/11起至1/21止，各醫院與住宿型長照機構禁止探視；全縣目前超過10萬人符合第3劑施打資格，7日開放預約後民眾踴躍，衛生局預計下週將有6千人次施打疫苗，除了維持47家合約醫療院所接受預約外，也將加開施打站，因應這波接種人潮。

花蓮縣1/11至1/21醫院禁探病 長照機構禁探視

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因應北部Omicron疫情來勢洶洶，高雄市衛生局公布醫療院所、住宿型長照機構加嚴管制措施。（高雄市衛生局提供）

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