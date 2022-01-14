憂心疫情升溫 雲林縣醫院、長照機構明起禁探病

春節前夕，雲林縣府聯合稽查大賣場。（記者詹士弘攝）

2022/01/14 15:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府今天進行春節前大賣場食安及公安稽查，初步狀況良好。副縣長謝淑亞表示，目前疫情有升溫趨勢，因應可能發現的況狀，雲林縣從明天起，醫院及宿舍型長照及護理之家禁止探視病人，另也呼籲民眾踴躍出來施打疫苗，不論是第一、第二或第三劑疫苗。

由於疫情日益升高，雲林縣府也超前部署，謝淑亞表示，明天起雲林縣各醫院禁止探視病人，以減少傳染機會，而最重要的是，鄉親要儘快出來施打疫苗，大家一定要平安。

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春節將至，雲林縣府為提供民眾「平安過新年、無憂又團圓」的安全環境，保障民眾出入公共場所消費安全，今天下午由副縣長謝淑亞帶領消防局、衛生局及建設處團隊，針對「斗六市全聯鎮南店、思夢樂、全家福賣場」進行聯合稽查，其中針對消防安全設備、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃、食品標示訪查等項目要求業者提高檢查標準，謝淑亞也要求業者規劃消防安全動線，防火避難設施及通道不得囤積貨物。

衛生局長曾春美也啟動「111年度春節複合式專案計畫」，動員稽查人員至轄內食品製造、販售業及年菜餐廳業者等處進行抽樣檢驗，提醒採購年節食品時，要掌握「六不原則」：「標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買。」（15:58更新）

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