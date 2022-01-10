花蓮住宿式長照、護理之家 明起暫停探視至24日

住宿式長照機構暫時禁止探視，民眾想和住宿的長輩家人說說話，可以向機構申請視訊。（資料照）

2022/01/10 19:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕變種病毒株Omicron入侵，桃機群聚疫情升溫，二級警戒持續到24日，北北基桃住宿式長照機構、護理機構、精神照護機構、老人福利機構等也禁止探視，花蓮縣府今天宣布，正式發文給各住宿式長照機構、護理之家，比照二級警戒延長時間，自11日起至24日都暫停開放探視。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，近來疫情再度升溫，隨著年關將近，返台民眾愈來愈多，預估每天的確診個案數還可能繼續增加，目前北部縣市也有社區感染的現象，為此，花蓮縣將從明天11日零時起，住宿式機構全面暫停探視，希望保護免疫力比較差的機構住民、坐月子的媽媽、身障個案等。

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他說，依照疫情指揮中心針對北北基桃公佈暫停探視的機構，如有包括嚴重身心不適、失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，致機構無法安撫住民，或有其他原因經機構評估同意等特殊意外情形，屬於「有必要探視協助」者，則須達到已完成COVID-19疫苗接種2劑次滿14天、同時並出具訪視前3天內採檢的自費篩檢（快篩）陰性證明，才可進入機構探視。

衛生局表示，公告全面暫停探視之管制特定場所，包括花蓮縣衛生局主管的住宿式機構，包括一般及精神護理之家、產後護理之家、精神復健機構、長期照顧機構及各類型老人福利機構、全日型身心障礙福利機構、社會處兒少安置及教養機構、榮譽國民之家，及其他經主管機關公告之機構或場所，皆全面暫停探視；在暫停探視期間，家屬親友可向機構「預約」，透過視訊和住宿機構的親友聯繫，預約及時段公佈在花蓮縣衛生局網站的「護理之家探訪規範」中。

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