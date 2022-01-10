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    首頁　>　生活

    防疫計程車只載入境旅客 一般民眾可注意貼紙避免錯搭

    指揮中心發言人莊人祥表示，目前桃園、松山、小港等機場防疫車隊有與交通部簽約只可搭載入境旅客，並貼有可辨識貼紙。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥表示，目前桃園、松山、小港等機場防疫車隊有與交通部簽約只可搭載入境旅客，並貼有可辨識貼紙。（圖由指揮中心提供）

    2022/01/10 16:52

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期有3名防疫計程車司機確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），一般民眾憂心搭到防疫計程車。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前桃園、松山、小港等機場防疫車隊有與交通部簽約只可搭載入境旅客，並貼有可辨識貼紙；指揮官陳時中也呼籲民眾注意，不要「明知山有虎，偏向虎山行」，司機違規搭載則可解約。

    針對如何辨識防疫車隊辨識？莊人祥說明，在桃園機場，針對已簽約防疫車隊要求於車身外貼上A3大小的貼紙，上頭有「防疫車隊、不搭載一般旅客」的字樣，讓乘客可以容易辨識。至於松山、小港機場防疫車隊，也比照桃園機場方式，有簽訂契約，從現在起至1月23日，只可搭載入境旅客。

    至於媒體提問若司機違規搭載一般旅客，是否有處份？陳時中回應，政府與防疫計程車有相關合約並提供補助，若有一般民眾要乘坐，司機應該要拒絕，否則違反與交通部的合約，會被取消合約與補助。

    此外，陳時中強調，現在針對防疫計程車有這個標誌讓大家知道，也請民眾不要「明知山有虎，偏向虎山行」。

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    桃園機場針對已簽約防疫車隊要求於車身外貼上A3大小的貼紙，上頭有「防疫車隊、不搭載一般旅客」的字樣，讓乘客可以容易辨識。（圖由指揮中心提供）

    桃園機場針對已簽約防疫車隊要求於車身外貼上A3大小的貼紙，上頭有「防疫車隊、不搭載一般旅客」的字樣，讓乘客可以容易辨識。（圖由指揮中心提供）

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