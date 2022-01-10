落地採檢未納短程航班 陳時中：風險若增加會再擴大

桃園機場前進指揮所指揮官王必勝（左）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右2）視察桃園機場防疫。（記者姚介修攝）

2022/01/10 16:23

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10日）宣布，以航班表定抵台時間，自1月11日0時起，針對搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，將以公費進行快速PCR核酸檢驗，採陰才能放行做後續檢疫，對於短程旅客未納入落地採檢，陳時中解釋，有些地方相對染疫的可能性較低，人員在機場流動、停滯都是考量的點，因此初步針對長程航班做落地採檢，若有增加風險的地方會再擴大。

至於採檢量能，陳時中說目前總體採檢量能每日可達5萬至8萬人，如果加班可以到14、15萬，而桃園機場本身有2.5萬，採檢量能沒有問題。而救護車的安排會根據驗陽人數進行調動，讓後送能夠順暢。

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媒體追問曾有民眾共用廁所而染疫，落地採檢上路後，在現場等候採檢結果的民眾，等候期間可以上廁所？陳時中回應，「可以，廁所都會消毒」。此外，針對採檢機器採用哪個廠牌，陳時中也說，採檢相關作業由部桃做統一指揮，依據發包程序來選擇，但指揮中心這邊提出的要求就是要做快速PCR。

對於桃園市長鄭文燦指出確診病例增加，桃園醫院面臨滿載壓力，此外，消防局也要協助機場採楊個案後送，對於醫療量能規畫，陳時中表示，桃園的醫療量能到目前都足夠，但在機場後送的部分，可能會往外縣市送，包括北區、台北區一起做聯防。

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