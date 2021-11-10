波蘭國際發明展 雲科大勇奪10金6銀

設學所杜瑞澤老師研發的｢健背翹翹板｣，可提升高齡者肌肉的強度和彈性。（記者詹士弘翻攝）

2021/11/10 14:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學參加2021年第15屆波蘭華沙國際發明展，比賽因疫情改採線上競賽，雲科大師生展現發明創意，共獲得10金6銀，成績相當亮眼。

10件金牌作品分別是｢交通安全距離裝置｣、｢移動平台之奈米解析度快速檢測設備｣、｢以奈米銀線與Nafion修飾之非酵素式葡萄糖感測器｣、｢可撓式銀奈米線染料敏化太陽能電池｣、｢健背翹翹板｣、｢基於特殊PPG訊號的智能酒駕辨識｣、｢零接觸檢測心率及呼吸偵測技術｣、｢一種新型靜電紡絲法製備TiO2/Ag/GO/Nylon 6,6奈米纖維膜與其可見光之光降解效率研究｣、｢整合磁性換檔機構之自行車內輪轂式五速變速器｣、「結合循環扇之智慧溫度控制系統」。

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其中設學所杜瑞澤老師研發的｢健背翹翹板｣，使用者為高齡者，肌肉和韌帶鬆弛，導致嚴重彎腰駝背，新發明將原有翹翹板的扶手設計改為具有健身效果的拉環，透過拉環可一邊達到遊玩的趣味也有提升背部肌力的效果，再透過感應燈，讓感壓到的燈色顯示在柱子上，讓使用人有競賽的趣味，進而增加次數訓練，提升高齡者肌肉的強度和彈性。

另創設系彭立勛老師研發的｢交通安全距離裝置｣。採特殊雷射光束投放區域型警示網，並配合車輛行進、轉彎之系統；達成主動超前示警周邊行人和車輛，能夠即時注意，保持安全距離的功效，並且在駕駛視野死角兩側區設置高像素ccd，駕駛能夠及時在車內螢幕中看到車外四周情況，減少意外的發生。

資工系王文楓研發的｢基於特殊PPG訊號的智能酒駕辨識｣，屬於最先進的電子化智慧辨識技術，可用於立即辨識出是否有飲酒的行為，當裝置於汽機車輛中的時候，可以快速執行飲酒檢測以增進行車安全，預防酒駕所造成的生命財產損失。且此電子式的快速偵測器，製作成本低，使用便利。

｢交通安全距離裝置｣讓駕駛能夠及時在車內螢幕中看到車外四周情況，減少意外的發生。（記者詹士弘翻攝）

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