出招留人！彰縣將推0到3歲「童萌卡」 2.5萬寶寶每年有1萬元可用

彰化縣人口一再流失，縣府要推「童萌卡」，縣議員劉珊伶認為縣府要有配套措施，才能避免家長領完3萬元生育津貼就把戶口轉走。（記者劉曉欣攝）

2024/10/28 12:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣人口一再流失，縣議員劉珊伶認為全縣人口已跌破123萬大關，許多新生寶寶都是領完3萬元生育津貼就把戶口轉走，縣府應該要想想辦法。縣府民政處代理處長曾金來表示，已規畫0到3歲「童萌卡」，全縣約有2.5萬寶寶適用，每年有10000元可用！

曾金來表示，彰化縣目前0到3歲寶寶約有25400人，規畫將推出「童萌卡」，每卡每年有1萬點的額度，每點可指定在藥妝店、超市兌換指定嬰幼兒相關物品，推估每年需要經費約為2.6億元，只要今年概算送交議會定期大會審查通過，最快2025年就可上路。

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曾金來強調，要0到3歲寶寶的父母其中一方，設籍在彰化縣1年以上，寶寶出生戶口設籍在彰化縣，才符合「童萌卡」的發放資格，一旦戶口遷出，持卡資格就喪失，以鼓勵新生寶寶留在彰化縣。

劉珊伶說，彰化縣人口持續減少，全縣65歲以上的長者，共有24萬多人，都可申領長青福利卡，每月有1000元額度可在搭車等相關使用，但要留住人口，應該要從兒童做起，尤其彰化縣許多家長都是領完新生寶寶3萬元的生育津貼，就把戶口轉走，應該要有完整規劃，從孕婦開始就一路延伸到新生寶寶，才能避免彰化縣人口一再流失。

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