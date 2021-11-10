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    林口資收場違章貨櫃移除了！ 場內資收物本週內清運完畢

    公安小組今前往林口違法資源回收場聯合複查。（圖由新北市政府消防局提供）

    公安小組今前往林口違法資源回收場聯合複查。（圖由新北市政府消防局提供）

    2021/11/10 10:28

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區文化北路1間資源回收場被認定，違反土地使用分區管制規定，並具有違章貨櫃屋為辦公室使用。副市長謝政達今率公安小組聯合複查表示，經11月9日與業者溝通協調，違章建築部分已自行移除，場內資收物於本週自行聯繫合法業者載運出廠，並不得再違規收取。

    林口區1間資源回收場被爆出，違法蓋在住宅區，遭市府4度開罰並強制拆除仍繼續營業。謝政達表示，該廢棄物資源回收貯存場所因違反土地使用分區規定，且具有部分違章貨櫃屋，市府公共小組已要求業者立即改善，並安排11月10日進行複查確認違章貨櫃屋及現場資源回收物清運狀況。

    謝政達指出，違章建築部分，業者已於今天複查前自行移除，場內資收物以只出不進方式於這週載運出廠，避免過度堆積衍生火災風險；另外，針對當地資收個體戶因仰賴資源回收作業為生計，將由環境保護局轉介媒合，確保弱勢民眾權益。

    新北市政府表示，從事資源回收處理行為相關業者，除須尋覓合法用地外，也應依規定向登記機關完成登記，更要落實環境污染防制作業，不得任意污染環境。公安小組一旦查獲相關違規情事，將強力執法，嚴格取締危害公共安全、落實環境保護。

    副市長謝政達表示，資源回收場內貨櫃今已由業者自行移除。（圖由新北市政府消防局提供）

    副市長謝政達表示，資源回收場內貨櫃今已由業者自行移除。（圖由新北市政府消防局提供）

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