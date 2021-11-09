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    林口違法資收場再爆內有「價值上億漂流木」 業者出面喊冤

    林口資收場被市府認定違法，工務局先前已進場拆除。（新北市政府工務局提供）

    林口資收場被市府認定違法，工務局先前已進場拆除。（新北市政府工務局提供）

    2021/11/09 17:24

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區1間違法蓋在住宅區的資源回收場被爆出遭市府4度開罰並強制拆除仍繼續營業，場內更有價值上億的漂流木，疑並非外界護航的「甘苦人」。市長侯友宜8日強調，9日再不改善將採強勢手段。業者今出面喊冤，該繳的罰單都有繳，他們自知不合法，但生活辛苦只是要再一點時間。

    林口違法的資源回收場位於林口特定計畫區第二住宅區內，民眾抱怨長期製造噪音、破壞環境，市府多次稽查開罰仍持續營業。市議員蔡淑君8日於議會質詢此案，侯友宜當場承諾將採更強勢的手段，對違法行為沒有模糊空間；不料，市議員陳明義同日於議會幫業者緩頰時，意外脫口說出「場內有價值上億元的漂流木」，引發外界譁然。

    相關單位今到場會勘，陳明義到場指出，業者在場內無任何違章建築，僅有拆除大隊先前未認定違法擺放的貨櫃，市府3個月稽查40幾次，業者生活辛苦不堪負荷，先前已自行停業，希望給予寬限時間。

    針對議員質詢時提到的「價值上億元漂流木」，業者難過表示，那是心目中的價值，一塊是要留給女兒當嫁妝、一塊是要留給兒子娶老婆，不解為何會被解讀成「很有錢」，他們自知不合法，只是需要一點時間。

    環境保護局簡任技正許銘志表示，公安小組今聯合會勘，已提醒業者10日複查前需全數清除完畢，包括零星辦公桌椅等，相關有價物則需在這週前完成廠商提貨，有需要的話，相關單位也可提供協助。

    新北市府相關單位今前往林口違法資源回收場會勘。（圖擷自市議員陳明義臉書）

    新北市府相關單位今前往林口違法資源回收場會勘。（圖擷自市議員陳明義臉書）

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