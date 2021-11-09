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    第14輪疫苗估423萬人符合資格 莫德納間隔滿4週就可打

    指揮中心今日公布第14輪疫苗規劃，開放AZ打第一、二劑，莫德納打第一、二劑，BNT打第二劑，目前粗估約423萬人符合資格。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心今日公布第14輪疫苗規劃，開放AZ打第一、二劑，莫德納打第一、二劑，BNT打第二劑，目前粗估約423萬人符合資格。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/09 15:17

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布第14輪疫苗規劃，開放AZ打第一、二劑，莫德納打第一、二劑，BNT打第二劑，目前粗估約423萬人符合資格，預計11月11日起依照不同廠牌陸續開放預約、11月13日起施打。

    第14輪開放三種疫苗，在AZ疫苗方面，第一劑提供已意願登記滿18歲以上民眾約40.8萬人，其中36.3萬人同時選擇莫德納疫苗；第二劑提供9月18日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾約183萬人。

    在莫德納疫苗方面，第一劑提供18歲以上民眾約79.6萬人，其中36.3萬人同時選擇AZ疫苗；第二劑提供10月16日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾約56.9萬人。

    在BNT疫苗方面，第二劑提供10月16日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾約99萬人。

    第14輪疫苗接種時程為11月13日至24日，已經開放到AZ疫苗接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗接種第一劑間隔滿4週以上、BNT疫苗接種第一劑間隔滿4週以上對象打第二劑。

    屆時莫德納疫苗將滿4週就可以打，指揮中心指揮官陳時中指出，若是下一批會繼續開放。至於青少年打第二劑BNT疫苗，他則說明，專家會議會再開，但會稍微晚一點。

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