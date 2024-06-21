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花蓮智慧公車站牌資訊有簡體字挨批「整個系統都中國的」縣府這樣解釋

花蓮智慧站牌系統顯示有簡體字，被民眾懷疑「中國製」。（網路截圖）

花蓮智慧站牌系統顯示有簡體字，被民眾懷疑「中國製」。（網路截圖）

2024/06/21 13:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕智慧站牌上搭乘資訊出現簡體字？花蓮市區的公車智慧站牌，有市民發現上面出現簡體字，擔憂「不只是站牌，恐怕整個系統都中國的」！對此花蓮縣府表示，標案為遠傳電信得標，為繁體中文、日、英、韓、簡中共5種語言輪播，因花蓮為觀光城市常有各國旅客，主要是希望讓國際遊客看懂。

花蓮公車智慧站牌上的搭乘資訊，顯示公車路線、班次編號、目的地、到站時間，還有日期、天氣預報等資訊，卻被眼尖民眾發現出現簡體字顯示，被拍照上傳討論區後民眾批評「太扯」、「花蓮國不意外，最愛中國觀光客」，還有民眾憂心，「不只是站牌，恐怕整個系統都中國的」！

民進黨籍縣議員胡仁順批評，先前發現智慧站牌上顯示簡體字，立即向縣府了解，縣府回應是有5種語言輪播，但不同語言文字輪播速度太快，造成搭公車長輩閱讀不便；胡仁順也說，花蓮縣大眾運輸班次不普及，造成搭乘率低，兩者惡性循環，一口氣花7、8000萬元更新智慧站牌，卻沒有同步增加班次，改善效益值得商榷。

對此，花蓮縣政府表示，智慧站牌系統建置屬於「花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫」的第二、三期計畫，為遠傳電信得標，事實上全國各縣市都有建置智慧站牌系統，遠傳電信同樣也得標台南市的系統。

「每隔一段時間就有人反映有簡體字」，不過通常都是拍照檢舉，但現場去看就會發現是5種語言輪播，每一種語言顯示15秒後，再輪播下一個語言，如民眾反映速度太快將會再檢討呈現方式。

縣府指出，市區及重要道路建置400座智慧站牌，採用LCD與電子紙兩種呈現方式，共有繁體中文、日文、英文、韓文、簡體中文5種語言輪播，主要是花蓮為觀光城市國際遊客眾多，且簡體中文字服務對象也包括馬來西亞華人，希望讓使用到大眾運輸系統的遊客都能看懂資訊。

花蓮全縣共建置400個智慧站牌，不過使用率不高，主要是公車班次不夠多、多數民眾無搭乘習慣，圖為沒有自己交通工具的長輩站在公車亭前等車。（記者花孟璟攝）

花蓮全縣共建置400個智慧站牌，不過使用率不高，主要是公車班次不夠多、多數民眾無搭乘習慣，圖為沒有自己交通工具的長輩站在公車亭前等車。（記者花孟璟攝）

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