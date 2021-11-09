指揮中心公布第14輪疫苗預約、接種 5類對象一次看

指揮中心今（9日）公布，「COVID-19公費疫苗預約平台」第14期將提供AZ、莫德納疫苗第一、二劑，與BNT疫苗第二劑接種。（圖由指揮中心提供）

2021/11/09 14:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（9日）公布，「COVID-19公費疫苗預約平台」第14期將提供AZ、莫德納疫苗第一、二劑，與BNT疫苗第二劑接種。

指揮官陳時中表示，第14期預約將採分流方式進行，避免塞車。AZ、莫德納疫苗第一劑，將全面開放給18歲以上民眾預約；第二劑的部分，AZ疫苗提供給已接種第一劑間隔滿8週以上民眾，而莫德納、BNT疫苗則開放給第一劑間隔滿4週以上對象。

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第14期施打時程為11月13日起至11月24日。預約分流時程為，AZ疫苗自11月11日上午10時至11月12日中午12時。莫德納、BNT疫苗自11月11日下午2時至11月12日中午12時。

指揮中心說明，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件均可進行預約，包括（一）AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13（含）前出生]。（二）AZ第二劑：9月18日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13（含）前出生]。（三）莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31（含）前出生]。（四）莫德納第二劑：10月16日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31（含）前出生]。（五）BNT第二劑：10月16日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31（含）前出生]。

指揮中心補充，此次AZ疫苗第二劑提供滿8週以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為11月27日（含）前者均可接種；莫德納疫苗第二劑提供滿4週以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為12月25日（含）前者均可接種。

指揮中心另指出，平台意願登記將於11月10日下午2時起，重新開放意願登記或修改。第14期開放對象將於11月10日下午2時起，陸續收到提醒簡訊。

指揮中心也提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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