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    「光之穹頂」打疫苗獲好評 陳其邁：還有更有趣的地點

    「光之穹頂」打疫苗獲好評，高雄市長陳其邁透露，未來還有更有趣的地點。（記者李惠洲攝）

    「光之穹頂」打疫苗獲好評，高雄市長陳其邁透露，未來還有更有趣的地點。（記者李惠洲攝）

    2021/11/09 11:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府為提升疫苗接種意願，繼婚宴館後，也在捷運美麗島站光之穹頂，設立施打點，獲得好評。對此，陳其邁今天賣關子說，未來還有其他更有趣的疫苗施打地點。

    陳其邁昨晚在臉書預告，在高雄捷運美麗島站國際級景點「光之穹頂」下打疫苗，心願即將實現，打疫苗，也能打卡。本週三至週六，下午3點半到晚間7點半提供接種服務，10日到12日提供莫德納疫苗，13日提供BNT。

    隨著國內疫情趨緩，疫苗也出現緩打潮，高市府為了提高接種率而想破頭，本週已祭出長輩打疫苗送米，現在又可在光之穹頂打疫苗兼打卡。

    對此，陳其邁今早受訪時表示，衛生局一直想「出頭」（台語，花樣之意），「千方百計就是要打到你」，他也賣關子說，地點現在先不講，將一波一波公布，會有很有趣的疫苗施打地點，目前已在設計動線中，安排妥善後就會公布。

    另針對農曆年的防疫旅館需求，陳其邁表示，高雄市防疫旅館的量能，累計有5300間左右，有需要防疫旅館服務的市民，歡迎來預約，由於去年過年時已經有經驗了，在數量部分會嚴格控管。

    陳其邁說，初步統計結果，大多數民眾是希望能住滿14天，有一些特殊個案，覺得10+4對他們來講比較方便。另在防疫措施上，昨天專家會議也提出更嚴謹方法，包括從防疫旅館到家裡接送，與整個居家檢疫的強度再增加，確保防疫能滴水不漏。

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