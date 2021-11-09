藍委砲轟採購AZ「即期品」 主決議曝光打臉自己／綠委、基進黨：一邊要求搶購疫苗、一邊又要罵政府

AZ第2劑接種人數預估

2021/11/09 05:30

〔記者邱芷柔、林良昇、鄭名翔、蔡思培／台北報導〕我國自購五十九．四萬劑AZ疫苗上週六抵台，效期至十一月三十日，引發即期品質疑。立法院國民黨團昨批衛福部草菅人命，總召費鴻泰揚言將不法官員移送法辦。但民進黨立委蔡易餘、台灣基進新聞部副主任陳子瑜，昨都在臉書發出由國民黨立委林奕華、鄭正鈐、洪孟楷日前在立院所提的主決議，內容為要求衛福部儘速向美國、日本及歐盟等聯繫爭取採購與轉單有效期限內之國際認證疫苗，打臉批評要政府搶疫苗的是國民黨、搶到後罵政府的也是國民黨。

優先給間隔8週以上打第二劑

陳子瑜表示，即期疫苗是「有效期限內」的疫苗，AZ也是「國際認證」的疫苗，但國民黨一邊要求政府買疫苗、一邊又罵政府買到的疫苗，「有比這種更廉價的監督問政嗎？」蔡易餘質疑：「陳時中到底要怎麼做？才能終止國民黨群魔亂舞狂亂台灣的惡劣行徑？」

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，國內對於第二劑AZ疫苗仍有需求，此批疫苗將優先提供接種間隔八週以上民眾施打第二劑。指揮中心統計，九月四日前已接種AZ第一劑、即施打滿十週的十八歲以上民眾約有一○八萬人；九月十一日前已打第一劑、滿九週有二○四萬人；九月十八日打第一劑、滿八週約二二六萬人。

藥廠原提供160萬劑 我拒照單全收

陳時中說明，藥廠原本要供應一六○萬劑效期到十一月底的AZ疫苗，指揮中心評估無法在效期內打完，因此拒絕照單全收，依目前的需求量與接種速度，決定只要五十九．四萬劑。

柯文哲酸莊人祥智商不到70惹議

針對這批AZ疫苗，指揮中心發言人莊人祥曾解釋是因國際疫苗供貨不足，交貨時程難以確定。台北市長柯文哲昨開酸：「他智商不到七十是不是？」若疫苗不足，理應一出廠就被馬上買走，怎會讓台灣買到快到期疫苗？與其找些「白癡理由」，不如直接認錯就好。陳時中回擊，人不是只看智商，現在的教育、醫療講求「全人」，這樣污名化別人不好。莊人祥簡短回應：「我們只希望讓需要打第二劑的人，盡快施打到。」

台北市政府發言人陳智菡事後急解釋，市長發言原文為：「他（莊人祥）是『認為我』智商不到七十是不是？」因受訪現場吵雜加上戴著口罩，以致誤解。

至於前衛生署長楊志良質疑買到即期疫苗是不是因為合約沒簽好，或是指揮中心蓄意拖延？陳時中說，「蓄意拖延就不用回答了，我智商就算只有七十，也不會這樣做。」強調沒有必要因為效期相對短就不要這批疫苗，進而讓有需求的民眾多等一個月。

林奕華則回應指民進黨立委分不清自購、搶單和捐贈三者之間對效期要求的差異，國民黨質疑的是，如果搶外國棄單是即期品或許民眾還可以接受，但既定採購也購買即期品，顯然沒把人民健康放第一。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜昨在臉書發出由國民黨立委林奕華、鄭正鈐、洪孟楷日前在立院所提主決議。（取自陳子瑜臉書）

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