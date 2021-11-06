衝疫苗打氣 掛醫院門診就能打

除疫苗預約平台，指揮中心也開放醫院透過院內系統供民眾預約疫苗接種。  （資料照，台北慈濟醫院提供）

2021/11/06 05:30

指揮中心開綠燈 合約醫院可比照台大 提供院內系統讓民眾預約

〔記者楊媛婷、蔡亞樺、蘇金鳳、蔡文居／綜合報導〕第十三輪疫苗預約打氣欠佳，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，除了疫苗預約平台外，也開放合約醫院透過院內系統供民眾預約疫苗接種；疫苗使用規定也鬆綁，未來民眾只要依規定預約、報到，即使只有一人，醫院也可開瓶替民眾接種。

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台大率先開設AZ與BNT疫苗門診

台大醫院昨起開放民眾可在院內武肺疫苗預約掛號系統，預約AZ與BNT疫苗的第一、第二劑接種，AZ疫苗預約施打期間為五日到九日，BNT疫苗則是十日到十二日，門診每診次約有兩百個名額。北、中、南都有醫院跟進開放。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，第十三輪疫苗預約量只有原先預估的五成，有些醫院將已備好的接種疫苗量能轉到疫苗門診，如台大醫院開放院內系統供民眾疫苗門診預約，「若有其他醫院也想依照台大醫院方式來做，不需跟指揮中心申請。」

疫苗充分運用 殘劑開放醫院處置

為刺激打氣，指揮中心也鬆綁疫苗使用規定，指揮官陳時中說，只要預約民眾報到後，經醫師評估就可以提供接種服務，即使只有一個人，疫苗仍可開瓶，剩下殘劑開放給醫院自行運用，醫療院所應準備疫苗備選名單，讓疫苗有效使用。

指揮中心也公布迄今疫苗接種情況，陳時中表示，昨日大部分疫苗接種點休息，接種量較少，僅約四萬一六七一劑，疫苗接種人口涵蓋率為七十四．二六％，劑次人口比為一一○．三三，第二劑的疫苗涵蓋率為卅六．○七％。

由於第十三輪疫苗預約打氣低落，外界擔憂是否難達成十二月中旬第二劑疫苗涵蓋率六成目標？莊人祥說，評估是很多大學生近期要期中考，因此才未預約，但大學生應會在第十四輪開放時接種，仍有機會達標。

台北市馬偕等十二家醫院十一月八日起開設莫德納特別門診；台南柳營奇美醫院和部立台南醫院針對未到疫苗預約平台預約的市民，開放可預約到院接種；台中市同樣開放民眾到醫療院所預約施打，且不限定人數都可開瓶施打。

北市12家醫院 開莫德納特別門診

台北市衛生局表示，目前莫德納疫苗在醫院量能都還有，馬偕、三總松山、長庚、博仁、宏恩、秀傳、萬芳、景美、中國醫附設台北分院、中心綜合醫院及台北市立聯合醫院陽明、仁愛院區等十二家醫院，十一月八日起開設莫德納第二劑特別門診，凡十八歲以上接種第一劑莫德納疫苗間隔十週，可直接至各醫院網頁預約掛號施打。

台南市衛生局說，柳營奇美醫院開放十一月十日下午AZ疫苗及十一月八日、九日、十日至十二日上午BNT疫苗接種預約；部立台南醫院十一月八日至十四日仍有部分AZ及BNT疫苗名額，市民可多加運用。

台中市衛生局表示，初估AZ與BNT疫苗仍有餘裕，規劃由醫院、診所依疫苗類別分流開診，即日起至十二日免透過預約平台，BNT可逕洽合約院所、AZ疫苗可洽台中市合約醫院預約。

台大醫院昨在社群網站臉書發文表示， 即日起院內COVID-19疫苗門診預約掛號系統，開放 AZ與BNT第1、2劑預約施打，AZ疫苗預約施打期間 為5日到9日，BNT疫苗為10日到12日。（取自臉書）

COVID-19疫苗當日剩餘劑量接種說明

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