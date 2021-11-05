第13輪預約僅5成 AZ加開

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨下午宣布，BNT疫苗已全年齡開放、不調整，AZ疫苗第一劑於昨下午四點起加碼，符合資格人數逾38萬人。（指揮中心提供）

2021/11/05 05:30

蘇揆：拚下月中旬 第二劑疫苗涵蓋率達6成

〔記者吳亮儀、林惠琴、姚介修、李欣芳／綜合報導〕第十三輪武漢肺炎疫苗預約原於昨天中午十二點截止，共一二六‧八萬人完成預約，但BNT、AZ疫苗預約量僅約五成。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨下午宣布，BNT疫苗已全年齡開放、不調整，AZ疫苗第一劑於昨下午四點起加碼，到昨天下午五時止，累計符合資格人數為卅八萬三三九二人，較原預估逾廿七萬人多。

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目前首劑涵蓋率74％、二劑也達35％

行政院長蘇貞昌昨天表示，感謝民眾對疫苗接種的配合與努力，國內疫苗第一劑涵蓋率達七十四％、第二劑也達到卅五％，盼經濟部、科技部轄管的科學園區、工業園區等繼續加強施打，讓第二劑疫苗涵蓋率在十二月中達到六成。

因應AZ疫苗加碼開放預約，截至昨天下午五時止，額外預約AZ疫苗者增加一萬六八三○人。第十三輪疫苗原本提供BNT疫苗給十二歲以上打第一劑、十月八日前已打第一劑的十八歲以上打第二劑，符合預約資格一四三萬八○二八人、已完成預約七十八萬六九四四人。

AZ疫苗給五十歲以上打第一劑、八月二十七日前已打第一劑的十八歲以上打第二劑，符合預約資格一○三萬三六○八人，已完成預約四十八萬一六二三人。

莊人祥表示，BNT、AZ疫苗預約量約五成，由於BNT疫苗已全年齡開放，因此不調整；AZ疫苗第一劑昨天下午四點起增加開放十月二十六日前完成意願登記AZ疫苗的十八至四十九歲民眾預約，可預約到今日中午十二點，預計十一月六日至十二日接種。

昨天下午十六時增開第十三輪AZ疫苗第一劑預約，已完成預約人數為一萬六八三○人；指揮中心解釋，已可掌握原排除的「複選BNT加AZ的十八歲到四十九歲民眾」中，尚未預約且符合增開資格者，並將其納入，最後符合資格人數為卅八萬三三九二人，比原預估人數多。

另外，昨天下午有一批我國自購的AZ武漢肺炎疫苗，共計十四‧二萬劑，自泰國曼谷素萬那普國際機場（BKK）機場運抵桃園機場，效期到明年二月廿八日。

武肺疫苗累計接種破2千5百萬劑

根據指揮中心統計，目前國內武漢肺炎疫苗累計接種二五七七萬八○六四劑，包含AZ接種一二七五萬○三一九劑，莫德納接種六二八二萬二五七四劑，高端接種一三九萬五七五五劑，BNT接種五三四萬九三九六劑。

我國AZ疫苗到貨情形

我國自購第12批14.2萬劑AZ疫苗昨運抵台灣，海關完成通關程序後，運送至冷儲物流中心。（記者姚介修攝）

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