李忠庭：高虹安用微信補薪2.1萬人民幣 檢方質疑規避報稅

台北地院審理高虹安涉貪案，17日下午傳喚高虹安前男友李忠庭（見圖）出庭作證。（記者廖振輝攝）

2024/04/17 18:17

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安涉虛報立委助理薪資、浮報加班費詐領46萬餘元案，台北地院今下午傳喚「高辦第二號人物」、高虹安前男友李忠庭作證，李忠庭說高虹安曾在2020年5月至10月間，分批透過中國微信支付軟體匯給他共2萬1000元人民幣、約合台幣10萬元，以彌補他被降薪的價差，檢察官接連質問有沒有申報所得稅、是否在規避報稅、和高辦零用金是否有關？李愣了一下才回稱說應該沒申報，但不是為了避稅，也和零用金無關。

李忠庭證稱，他2020年2月至2021年3月底期間擔任高虹安的公費助理，起初未與高虹安約定薪資，由高決定就好，希望給高最大的薪資彈性，後來被告知月薪約4萬出頭，他也同意，他主要負責持高的聯絡電話，大小窗口都要經過他，包括活動和節目邀約、媒體提問等，他還負責經營社群、管理臉書粉專、專案開發LINE官方帳號機器人等。

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李忠庭說，2020年他申報5月薪資為5萬2000元，6月調整為3萬元，高告訴他是有新同仁加入而調整，他有向高表達不悅，高也說會補一點薪資給他。同年5月高用中國微信轉帳6000元人民幣到他的中國銀行帳戶，6月至10月又各轉帳3000元人民幣，總共2萬1000元人民幣，約合新台幣10萬元，大致補償他薪資的價差，直到11月他又調漲薪資才未再轉。

檢察官盧慧珊質問李忠庭，這些人民幣若是薪資，有沒有申報綜合所得稅？是不是為了規避報稅？和零用金有沒有關係？李回稱應該沒有申報，也不是為了避稅，和零用金也沒有關聯，高當時說考量自己就任立委後，短期內不會去中國，所以就把在中國帳戶內的錢轉給他，以彌補他降薪的價差。

檢察官接著問高辦裝潢費的事，李說裝潢廠商是他推薦的，高虹安推薦設計師，高辦創始同仁黃惠玟、陳奐宇都有參與討論辦公室風格、需求與隔間等，但沒討論到價錢，裝潢費扣除立院補助後，高虹安和他決定由2人各負擔一半即20萬元，但他後來又補足不夠的8萬8000元，他共付了28萬8000元，其中5萬元是高先前給他的錢，其餘23.5萬元都是他墊付。

盧慧珊提示李忠庭在偵查期間供稱「零用金就是要用來還我裝潢費，高辦同仁都知道，黃惠玟也知道」，李回稱不記得當時他要表達的意思，但現在覺得不合理，如果是要還他錢，則應於收到錢後就給他，為何當時沒有馬上還。

檢察官指出，依據零用金帳冊，2020年5月有出金給李忠庭8萬元，11月再給李8萬8000元，李忠庭說並非他主動請領，是黃惠玟人很好，一直記得他付的裝潢費，期間他有向黃說沒有關係，他和高來付就好了，但黃說辦公室經費足夠，可以補貼他們一點。

李忠庭偵查時曾具狀向檢方表示，高虹安在「本案發生前的2022年8月29日」以個人帳戶轉帳25萬元給他，包括裝潢費15萬元、LINE官方帳號機器人開發費6萬元、LINE官帳流量費2萬多元、手機門號資費1萬元，檢察官質疑李為何要強調「本案發生前」？是否是意識到將東窗事發，才趕緊結清代墊款？李忠庭回稱「當然不是」，這是他和高虹安之間的私人債務關係，和零用金沒有關係。

檢察官最終結論認為，李忠庭的證詞和本案沒有關聯，意即李的證詞不可採信，詳細原因待辯論時再行論述。

下午4時15分，高虹安坐上證人席，為「水母」王郁文的犯行作證，由王的律師進行主詰問，高虹安證稱和王郁文談妥月薪4萬6000元，勞健保費外加，敘薪時沒提到加班費、交通費、津貼等，庭訊正在進行中。

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