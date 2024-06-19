防「吃鞋」北捷電扶梯設告警系統 詹為元質疑必要性

北捷裝設告警系統防止電扶梯「吃鞋」，國民黨議員詹為元指出，近三年內僅兩起吃鞋案。（詹為元辦公室提供）

2024/06/19 21:55

〔記者詹湘淇／台北報導〕為避免布希鞋捲入電扶梯間隙，北捷於13座站點新增電扶梯主動式地面投影告警系統，但國民黨台北市議員詹為元指出，北捷花費逾251萬裝設告警系統，但近三年布希鞋遭捲入的案件僅兩起，若未來每站都裝設，還需花費1.2億，呼籲北捷重新思考裝設必要。北捷表示，將蒐集旅客意見持續評估，目前並無廣設規劃。

由於布希鞋材質較軟，容易發生捲入間隙或側板情況，台北捷運公司近期於部分站點新增了主動式電扶梯安全告警系統，透過影像辨識、聲音提醒旅客，防止電扶梯「吃鞋」。

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詹為元說明，據他了解，北捷與宏碁公司合作開發了這套系統，研發期間由北捷提供場地、宏碁出技術，於兩個捷運站內設置6組設備，此案屬於合作案件，並無支付任何費用。但合作案件進行期間，北捷透過標案方式又新增了5站共13組設備，花費251萬5000元，平均一組花費35萬9286元。

詹為元指出，據北捷統計，近三年民眾因穿著布希鞋捲入電扶梯之案件數僅2件，但並非在設置AI影像辨識系統之站點。因此從數據尚無法斷言此系統有無成效。

但詹為元質疑，在上下班人潮眾多時，這樣的系統真的能有效起到提醒效用嗎？而從事故率來看三年僅有兩件，推估穿著布希鞋搭乘之民眾或許不多，這樣真的有必要花費這麼多預算來設置嗎？

詹為元說，他認同裝設告警系統的出發點，但未來若要新設，一樣需要透過公開招標方式運作，所以價錢也變得不固定，目前一組設備需花費35.9萬，未來若要普及各站，保守以一站三個機組計算117個捷運站，等於還需花費1.2億來裝設，北捷應該更認真思考是否符合經濟效益。

北捷說明，目前在淡水、中山、忠孝敦化、忠孝復興、忠孝新生等車站試辦，總共有13台電扶梯，將蒐集旅客意見持續評估，目前尚無全面實施規劃。

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