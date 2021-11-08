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    輪椅女孩能不搭公車就不搭 林于凱：盼輪椅族不需再感抱歉

    時力高市議員林于凱期待有一天，台灣沒有人需要為輪椅抱歉。（記者王榮祥翻攝）

    時力高市議員林于凱期待有一天，台灣沒有人需要為輪椅抱歉。（記者王榮祥翻攝）

    2021/11/08 22:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕輪椅女孩雪莉搭台南公車遭司機不當言語羞辱引發議論，她卻提到輪椅上下公車會給司機及乘客麻煩，平時能不搭就不搭！長期為輪椅族發聲的時代力量高市議員林于凱感慨指出，希望有一天，輪椅族不需感到困窘、尷尬或是抱歉。

    林于凱回顧這兩年，跟一些身障朋友及媒體，聯手推動大眾運輸身障友善的設施，包含爭取高雄市低底盤公車普及率、讓公車彎設計能夠讓公車貼齊上車處、行人穿越線跟人行道斜坡對齊、減少捷運車廂與月台的縫隙。

    他認為一般人的通行動線，跟身障者的很不一樣，例如身障者要去所謂的觀光景點，就有非常多的事情需克服。

    林于凱透露，去年曾協助一群希望到外縣市出遊的身障朋友，安排租借到屏東的無障礙巴士，但上個星期又收到身障朋友來訊，表示再次租借不到無障礙巴士，所以無法出遊；難道身障者只能去車站、捷運站到的了的地方，沒有為自己安排自由行的機會？

    林于凱表示，其實高市交通局有委託義大客運、提供身障復康遊覽車租借的服務，只是不曉得為什麼，在溝通上出現落差，經團隊居中協調後，這群朋友總算能在12月出遊。

    他進一步提及，這還只是克服第一關，到了旅遊景點，很多動線是沒有考量到行動不便者需求的，所以近期「觀光局推動無障礙旅遊路線」，或是「運發局推動國民運動中心」，自己都特別留意，下車後對於身障人士動線的安排，是否能順利通行？

    林于凱說，輪椅女孩發文後，台南交通局已承諾處理，是個好的方向，他先前也曾多次看見，因為人行道設置不當、被占用，導致輪椅族被逼到車道景象；沒有人希望遭遇不幸，只是在這樣的社會中，我們需要多一點在他人的需要上，看見自己的責任。

    高市交通局與公車業者持續引進低底盤公車。（資料照、記者王榮祥攝）

    高市交通局與公車業者持續引進低底盤公車。（資料照、記者王榮祥攝）

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