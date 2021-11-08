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    不舒服！輪椅女孩搭公車很遭司機嘲諷「不會開輪椅」

    輪椅女孩雪莉在臉書分享搭公車被司機指責、嘲諷的不好經驗。（截取自輪椅女孩雪莉臉書）

    輪椅女孩雪莉在臉書分享搭公車被司機指責、嘲諷的不好經驗。（截取自輪椅女孩雪莉臉書）

    2021/11/08 10:01

    〔記者劉婉君／台南報導〕「輪椅女孩雪莉」昨天在臉書分享搭大台南公車卻遭到司機嘲諷「不會開輪椅」，引發許多民眾關注，也分享在台南及各地搭公車的不好經驗，還有網友標註台南市長黃偉哲，黃偉哲除了道歉也允諾將會改善，台南市交通局表示，將加強司機的態度及SOP教育訓練。

    台南市交通局表示，台南市公共運輸處已取得相關乘車資訊並著手調查，經查該案乘客在奇美博物館站搭乘紅3路線公車，司機在服務乘客上車時，疑似言詞不當服務不佳，影響乘客搭乘權益與觀感，公運處現已調閱行車影像釐清過程中。

    輪椅女孩雪莉在貼文中表示，昨天搭公車回家時，剛準備上車司機就說她的輪椅沒辦法扣上固定卡榫，而她過去搭同一號公車都沒問題，其他司機也會幫忙。之後司機更說「你是不是不會開這個車啊?」講話口氣令她覺得受到指責及不舒服。

    下車時倒車準備下公車斜坡時，司機第一時間沒有主動上前幫忙的意思，直到她差一點翻車才幫忙，卻再度指責她「你就是不會開輪椅才會這樣，你到底是開多久啊?」聽到她回答自己已開3年多了，司機還說，「你開3年開成這樣。」

    台南市交通局表示，昨晚已電話聯繫輪椅女孩雪莉，目前已知道搭乘的時間及地點，將請業者調查是哪一位司機，該案司機缺乏同理心，態度確實要加強，後續將會針對身障者搭乘公車的SOP標準作業流程加強教育訓練。

    針對許多網友也分享搭台南公車的不舒服經驗，交通局也說，大台南公車也有許多好司機，但不好的司機會影響整體觀感，會請業者加強訓練，並對投訴較多的司機也會列管，請業者做適當處置。（11:30更新）

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