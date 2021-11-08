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    活化古蹟 山腳蔡氏濟陽堂終於委外成功

    苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，終於成功委外經營。（記者蔡政珉攝）

    苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，終於成功委外經營。（記者蔡政珉攝）

    2021/11/08 17:27

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指定為縣定古蹟、歷史超過180年的苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，於4年前動工修復，2年前完工，後來苗栗縣政府文化觀光局上網招標，邀請團隊進駐活化，但流標4次，近來終於傳來好消息，成功委外經營。

    苗栗縣政府文化觀光局文化資產科指出，縣府之前招標時都盡力邀標，但最後卻都無人投標，讓人遺憾，推估可能需要每年收租金，而且文化專業團隊較少，也許是無人投標原因。

    經檢討後，苗栗縣政府文化觀光局採取不收租金僅收履約保證金方式，翌年保證金21萬，降低廠商或團隊負擔，近來同樣位於苑裡鎮的金良興觀光磚廠願意進駐，除了持續推廣在地磚窯文化，苗栗縣政府文化觀光局仍要求與苑裡鎮傳統藺草編織工藝結合，讓古蹟與傳統工藝能展現傳統新活力。

    苗栗縣政府文化觀光局表示，目前入駐團隊已經跟藺草相關學會接洽，期盼活化藺草編織，畢竟山腳蔡氏濟陽堂附近就有台灣藺草會、藺草文物館等單位與景點，發展相關文化非常適合。

    苗栗縣政府文化觀光局目前與入駐團隊簽約3年，並且會每年檢討入駐團隊經營模式是否合乎文資法規標準。

    相傳山腳蔡氏濟陽堂祖先於乾隆初年自福建渡海來台，先到豐原經商，致富後遷居至苑裡山腳，購置附近田地，亦商亦農、富甲一方。蔡家第二代子孫高中貢生後，聘請中國唐山師傅建造濟陽堂，結構主體左右兩旁各蓋護龍相連，屬傳統閩南合院式建築。

    斥資7400萬的山腳蔡氏濟陽堂完工後，蔡家子孫承諾無償提供20年供縣府使用，縣府規劃讓山腳蔡氏濟陽堂朝「文化再利用與活化」方向。

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