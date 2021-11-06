基隆和平島「掀風潮」登場 邀民眾感受冬風冬雨的浪漫

基隆和平島公園「掀風潮」登場，把基隆的冬雨和冬風當成主賣點。（記者盧賢秀攝）

2021/11/06 17:31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆冬天下雨是家常便飯，民眾想到下雨就覺得不好玩，北海岸及觀音山國家風景區管理處要翻轉基隆旅遊的意向，邀民眾來基隆和平島公園感受冬風、冬雨中的獨特浪漫。

北觀處舉辦「掀風潮」系列活動，即日起至12月5日為期1個月，透過3場特色展覽、4大亮點裝置加上5週的體驗互動，推廣和平島慢遊及島嶼文化。

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北觀處長陳美秀表示，「掀」是動態體驗，包括市集、工作坊及導覽，感受多元的和平島生活「味」；「風」是邀請插畫家、職人及聲音藝術家，以視覺與聽覺的創作形式，描繪和平島居民生活場域，將舉辦3場展演；「潮」代表亮點裝置，創作團隊在和平島公園打造了4組互動情境的裝置藝術，讓旅客拍照打卡。

北觀處陳美秀處長表示，和平島公園的地質景觀、天然的海泳池、豐富的生態資源等，接連榮獲2018 Svayam Accessibility Awards最佳無障礙觀光景點獎、金點設計獎、Singapore Good Design Mark Winner及英國國家標準機構BSI頒發「ISO 20121永續活動管理系統認證」，是亞洲唯一取得認證的國家級旅遊景點等，今年以基隆的風和雨為主角，變成潮牌，翻轉旅客冬天旅遊的印象。疫情趨緩，歡迎民眾到基隆和平島體驗最瘋、最潮的玩法。

基隆和平島公園的裝置藝術。（記者盧賢秀攝）

和平島公園的裝置藝術。（記者盧賢秀攝）

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