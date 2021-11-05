明年大學繁星加個人申請名額再創新高 採計英文成績最多

甄選委員會（國立中正大學）今在網站公告明年繁星推薦等入學管道招生簡章。圖為國立暨大附中連續2年大學繁星推薦錄取率衝上85％。（資料照，記者佟振國攝）

2021/11/05 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕明年（111學年）大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生名額再創新高，合計高達7.2萬個招生名額，採計學測英文科成績為檢定科目最多，甄選委員會（國立中正大學）今日在網站（https://www.cac.edu.tw/）公告招生簡章，並開放查詢校系分則內容，紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。

甄選委員會表示，111學年度繁星推薦招生，計有67所大學校院、1807個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬6178個，較去年再增加67個；申請入學招生計有68所大學院校、2195個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬5810個，較去年再增加269個。以台大為例，繁星推薦增加14個名額，個人申請增加109個名額。

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申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生30名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生65名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生57名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定的「願景計畫生」資格學生123名。

依甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為檢定科目，以英文科最多，計有1124個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1257個校系。

進一步分析，使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦計有65個校系，約占總系組數3.6％，申請入學計有64個校系，約占總系組數2.92％；另，申請入學持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」（APCS），今年參與試辦的校系計有47個校系。

甄選委員會也說明，明年學測數學考科分別設置數學A、數學B考科，若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

此外，繁星推薦的學業成績計算範圍調整， 「在校學業成績」、「國語文」及「英語文」擴大採計至第5學期；必修單科學業成績採計科目新增「生活科技」、「資訊科技」。

申請入學的第2階段審查資料繳交方式，除由考生自行製作PDF格式檔案上傳外，考生亦可自高中學習歷程資料庫中勾選檔案後上傳，若是國內應屆畢業學生，第1至第5學期由高中學習歷程資料庫提供，第6學期由其就讀學校上傳至甄選委員會。

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