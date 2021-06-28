111年大學入學考招新制分科測驗 家長籲應採百分制

111學年大學入學搭配108課綱採考招新制，其中舉行多年的大學指定科目考試將改為「分科測驗」；圖為宜蘭文昌宮一景，當地不少考生來此祈求考試順利。（資料照，記者蔡昀容攝）

2021/06/28 19:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕111學年大學入學，搭配108課綱採考招新制，其中舉行多年的大學指定科目考試將改為「分科測驗」，學測考過的國文、英文、數學乙等科目不重複，另成績採45級分制，但家長團體今（28日）呼籲，認為評量太寬鬆恐導致亂象，呼籲恢復成百分制計分，並應恢復考國英數考科。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、十二年國教家長聯盟等今發布新聞稿，指出111年分科測驗改變計分方式，將從指考百分制改為45級分制，家長團體認為，評量必須客觀，級分制有成績模糊空間，分科測驗僅已成績篩選來分發，必須以一個絕對客觀的標準來決定，百分制可計算到小數點以下，不會比不出來，而若45級分制，考生差1級分，將差幾百人，壓力恐更大，直言考試分發就要簡單、公平、適性，111年分科測驗的成績呈現方式恢復使用百分制，比一次總分就好，不要再各科比序了。

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另，分科測驗也取消國文、英文、數學乙等考科，用意是國英數乙等科已在學測考過，分科不重複考，盼降低考生準備學科壓力；家長團體也抨擊不妥，因學測是檢測考生基本能力，分科測驗是鑑別考生實力，兩者混用違反評量原則，且過往考試分發，採計國、英兩科校系最多，未來分科取消重複考科，考生一旦學測失利，將難有翻身機會，且認為學測跟分科測驗相差半年，學生半年努力可實力大進，應給考生努力看見收穫的機會，呼籲恢復國文、英文、數學乙測驗，並讓孩子擇優採計，讓其有多一次表現機會。

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