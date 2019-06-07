他學測48級分正取交大！ 超狂備審資料曝光網友全跪

2019-06-07 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕大學學科能力測驗（學測）告一段落，大學個人申請也在日前放榜，結果幾家歡樂幾家愁。一名考生就在PTT分享了自己超精美的備審資料，表示自己學測雖僅48級，卻正取交大資工系；而根據他在網路上與考生分享的備審資料，他還同時錄取了政大、淡江資工系，以及為成大資工備取第3名。超狂表現也讓網友看了皆盡拜服。

大學個人申請結果在上月放榜後，一名考生難過的在PTT發文，表示學測4科高達57分，沒想到申請結果都只有「備取」，想知道自己的被審資料「出了什麼問題」。結果意外引出這名韋姓高中神人，表示自己來自新北「地方學校」，學測48級分 校排名僅前30%，但卻錄取上交大、政大、淡大等名校資工系，同時也分享了自己超級精美的備審資料，鼓勵網友「只要拿出實力證明自己，也有機會正取」。

點進韋同學洋洋灑灑的37頁備審資料連結後無不大驚，不僅版面清晰有條理，以表格、圖文交錯呈現重點，讓人一目瞭然；內容方面，韋同學經歷豐富，高中時參加許多資安相關競賽，奪得佳績，此外，他不僅投入大型專案開發，在高二設計Android手機程式HTTP API應用、撰寫Telegram Desktop聊天機器人，高三時（去年6月）還架設Linux伺服器製作「學測5選4」工具，替不少考生、家長節省時間，至今已累積超過40萬人次使用，他還因此受SITCON邀請，在中研院登台演講。

看完韋同學的備審資料，網友無不大讚他是不該被考試限制的人才，更有學生留言表示「原來就是你，你的網站超優，很有用」。其他網友也紛紛表示「根本神人」、「太猛了啦神人真的不推不行」、「這經歷也是沒幾個人可以比了」。

PTT原文：

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韋同學完整備審資料：

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