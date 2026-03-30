週二起由北而南迎雨神 週六防紅爆雨彈

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

清明時節雨紛紛！中央氣象署預報，明天（31日）週二鋒面接近，北台灣地區逐漸轉為局部陣雨，其他地區多雲到晴，週三起連3波鋒面通過，多地轉為雨綿綿的天氣，尤其週三、週四、週六及下週一全台有雨。

週三開始有3波鋒面通過！中央氣象署預報員賴欣國表示，明天鋒面接近，北台灣地區逐漸轉為短暫陣雨或雷雨天氣，午後各地山區也會出現局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。週三鋒面通過、東北季風稍增強，各地都有機會下雨，其中清晨到上午中部以北可能有局部較大雨勢發生。

賴欣國指出，週四鋒面遠離，東北季風減弱，但台灣附近環境水氣仍偏多，因此西半部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。週五連假第一天，第二波鋒面接近，當天吹西南風，因此中午過後中部以北、宜蘭地區有局部降雨發生，其他地區多雲天氣。

賴欣國表示，第二波鋒面預計影響週六、下週日天氣，由於這波鋒面結構完整，因此週六全台有雨，中部以北、宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生，下週日下雨區域減少，南部轉為多雲天氣。下週一第三波鋒面接近，各地也都會降雨。

溫度部分，賴欣國說明，今晚到明天清晨各地約為21-22度，明天白天高溫炎熱、各地28-33度，南部地區、台東南側部分地區可能會出現36度左右高溫。

賴欣國說明，週三開始受到一波波鋒面影響，各地早晚約20度上下，白天溫度略微下降，尤其週四北台灣白天溫度下降較多，降至22度左右，其他地區仍有26-30度之間，週四晚上到週五清晨北台灣僅17、18度，其他地區18-20度。雖然週五東北季風減弱，但受到降雨影響，北台灣白天溫度略為回升至24-29度。

賴欣國提醒，明天金馬、夜晚清晨台中以北地區，以及週五馬祖有局部霧或低雲影響能見度。另外，明天東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

天氣提醒。（圖由氣象署提供）

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