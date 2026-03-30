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    首頁 > 生活

    南投千年樟樹「七股神木」險遭雀榕絞殺 救起來了！

    2026/03/30 17:25 記者陳鳳麗／南投報導
    千年樟樹七股神木前年底被發現遭雀榕（紅圈處）寄生。（資料照）

    千年樟樹七股神木前年底被發現遭雀榕（紅圈處）寄生。（資料照）

    南投縣珍貴的千年樟樹「七股神木」，前年底被發現遭雀榕絞殺，樹勢日趨衰弱，經日本樹醫詹鳳春團隊，與林保署南投分署、在地民眾合力救治，移除雀榕、腐朽組織清創，周邊基地也進行改善，南投分署宣布，樹勢變佳，換土處也長新根，後續將由企業認養及地方協力機制，讓神木能繼續成長。

    前年底有草屯鎮民眾發現「七股神木」遭雀榕纏繞絞殺，樹勢也日趨衰弱，林保署南投分署接獲通報後，委託日本樹醫詹鳳春團隊前往現勘，樹醫認為遭雀榕絞殺，神木樹勢會日益衰弱，另外神木也因過去不當處理留下腐朽問題，必須儘快處理治療。

    樹醫團隊和林保署南投分署，去年1月完成2株雀榕移除，並進行腐朽組織清創，去年10月完成周邊基地改善工程，優化土壤通透性，增加樹木根系的生長空間。

    南投分署分署長李志珉則說，「七股神木」的康復是技術上的成功，也提升社會「護樹意識」的契機。未來將由租用該區用地的草屯鎮公所規劃，引進企業認養機制，並結合在地居民進行日常維護，確保這棵神木長久共存。

    據了解，七股神木不僅是珍貴神木，也被地方民眾視為守護神，30多年前環保團體在神木旁裝避雷針，防雷擊劈到神木。2009年就曾被前來做研究的韓國學者發現雀榕寄生，當年經南投林管處尋求專業樹醫生移除雀榕，15年後再度被雀榕寄生纏繞。

    七股神木治療前樹勢衰弱。（林保署南投分署提供）

    七股神木治療前樹勢衰弱。（林保署南投分署提供）

    七股神木經治療後最新的樣貌。（林保署南投分署提供）

    七股神木經治療後最新的樣貌。（林保署南投分署提供）

    七股神木多年前枝葉茂榮的樣子。（記者陳鳳麗攝）

    七股神木多年前枝葉茂榮的樣子。（記者陳鳳麗攝）

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