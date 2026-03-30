打造跨市安全網！新北鶯歌、桃園龜山簽署災害互助協定

新北市鶯歌區長曾明華與桃園市龜山區長張嘉平今在龜山區公所簽署「災害防救相互支援協定書」，確保災時能第一時間進行人力、物資等資源互補。（圖由鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌與桃園市龜山區地理位置緊鄰，生活圈重疊性高，當災害發生時，影響往往不分縣市及行政區，為強化即時應變與資源調度效能，鶯歌區長曾明華與龜山區長張嘉平今天在龜山區公所簽署「災害防救相互支援協定書」，以確保災時能第一時間進行人力、物資、機具及相關資源互補，共同構築並守護新北與桃園市民的生命財產安全。

曾明華表示，過去災害發生時，行政邊界往往成為資源調度互相支援的壁壘，透過本次協定的簽署，未來若發生重大災情，雙方將立即啟動跨市跨區等互助機制，確保第一時間提供彼此最強大的後援。

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張嘉平表示，龜山與鶯歌是共同生活圈，透過這次協定，龜山的防救災資源能與鶯歌對接，無論是災前或是災後，雙方都能打造綿密的韌性防護網。

鶯歌區公所指出，此次簽署不僅是為了應對未來的災害挑戰，更是為了在平時就能提供市民更優質、無縫的生活環境，未來將持續透過業務交流，與鄰近桃園行政區多方深化合作基礎，共同守護民眾生命財產安全，打造安居樂業的幸福城市。

新北市鶯歌區長曾明華與桃園市龜山區長張嘉平今在龜山區公所簽署「災害防救相互支援協定書」，共同守護新北與桃園市民的生命財產安全。（圖由鶯歌區公所提供）

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