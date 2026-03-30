農業移工預計3年內再增2萬名 農業部提3措施降低失聯率

農業部再向勞動部申請增加農業移工人數。（記者楊媛婷攝）

農業部再向勞動部申請3年內再增2萬名額度，勞動部則要求農業部應改善農業移工失聯率問題，農業部輔導司今（30日）表示，未來將請農民聘僱移工時洽詢勞動部直接聘僱聯合中心，避免移工遭剝削高額仲介費，以降低失聯率，並要求有聘僱資格的雇主須上與移工溝通線上課程，也會訪視農業移工失聯率高的場域，並協助改善。

農業需要高度勞動力，為解決缺工問題，2019年農業部即向勞動部申請800人額度的農業移工，目前農業移工名額已達2萬名，農業部輔導司司長陳怡任表示，截至目前為止，引進農業移工人數為1.6萬人，額度即將屆滿，考量農業缺工問題仍嚴重，因此再向勞動部申請增加名額，預計3年內再增2萬名，其中第1年、第2年將各增加7千名額度，第3年為6千名，未來農業移工總額度將到4萬名。

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針對勞動部指出農業移工失聯率去年高達9%，明顯高於去年總體平均的3%，要求農業部應提出精進措施，陳怡任表示，許多移工失聯多半是因為付出高達相當8個月薪資金額的仲介費或服務費而負債，隨勞動部成立可跳過仲介和移工媒合的直接聘僱聯合服務中心，可讓移工不須付出高額的仲介服務費，未來將請農會協助農民到直接聘僱聯合服務中心聘用移工，或請農民若要透過仲介聘僱移工，應諮詢勞動部所評選的優良仲介。

陳怡任進一步說明，移工失聯原因也有一部分來自和雇主的語言隔閡或溝通問題，因此未來農民取得雇主資格後，將要求取得資格的農民必須上3小時的線上課程，該課程包含勞動法規以及和移工雙向溝通等，也會請農民善用勞動部1995等專線或者APP翻譯軟體等協助溝通，避免雙方誤解；也會訪視農業移工失聯率高的場域，並協助改善。

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