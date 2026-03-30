逆境少年吳奇樺獲全國自強兒少表揚 突破聽力障礙勇敢逐夢

桃園家扶中心推薦的自強兒少代表吳奇樺，以堅毅不屈的生命歷程，展現面對逆境勇敢前行的典範力量。（桃園家扶中心提供）

家扶基金會日前舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表彰全國24名在逆境中奮發向上的孩子們，其中，桃園家扶中心推薦的自強兒少代表吳奇樺，以堅毅不屈的生命歷程，展現桃園在地兒少面對逆境、勇敢前行的典範力量。

桃園家扶中心主任張伏杉今日表示，根據家扶統計，目前服務的兒少中，逾6成來自單親家庭，其餘亦包含隔代教養、新住民家庭及身心障礙兒少。吳奇樺正是在這樣的背景下成長，卻以積極態度面對挑戰，在學習與生活中持續突破自我；他的故事不僅是個人奮鬥的成果，更是家庭、學校與社會資源共同支持的具體展現。

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社工張淑媚提到，來自單親家庭的吳奇樺，母親獨力撫養3名子女，並因車禍與遺傳性糖尿病影響視力，長期無法穩定就業，家庭經濟仰賴社會資源支持，儘管生活條件有限，他在母親堅持與陪伴下穩定成長。約3歲時，被發現有語言發展遲緩情形，經醫療評估後確認為聽力障礙，後續配戴雙耳助聽器，並透過專業療育與教育資源逐步建立溝通能力。

在國小階段，吳奇樺於資源班與普通班間學習，透過觀察唇語理解他人表達，並以開朗率直的個性融入同儕生活。與他年齡僅差9個月的姊姊長期同班，成為他重要的支持與溝通橋樑，在學習與生活中給予即時協助，讓他能逐步適應校園環境。

升學過程中，吳奇樺曾因名額限制未能進入啟聰班，但在學校、教育單位與家長多方努力下，最終順利進入台北啟聰學校就讀國中，首次離開桃園、前往外地住宿求學。他從交通往返到生活自理，逐步學習獨立，開始系統學習手語，並結合口語與表情進行多元溝通，即使在疫情期間，因口罩影響唇語辨識，他調整學習方式，展現高度適應力與堅持精神。

除了學業表現，吳奇樺在體育領域亦展現亮眼潛力。自小熱愛運動的他，加入學校田徑隊接受訓練，並積極參與各類競賽，包括全國適性體育競賽聽覺障礙組布袋球項目、全國聽障學生田徑錦標賽200公尺賽事等，也參與手語推廣短影音徵件活動。對他而言，每一次參與都是突破自我、累積經驗的重要歷程。

2026年全國自強兒少吳奇樺（右）接受衛福部政務次長呂建德致贈獎牌。（桃園家扶中心提供）

吳奇樺（右）以積極態度面對挑戰，在學習與生活中持續突破自我。左為家扶社工張淑媚。（桃園家扶中心提供）

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