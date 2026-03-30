2025公益勸募金額創新高！累計突破123億元

花蓮光復鄉去年遭到堰塞湖溢流重創。（資料照）

去年先後發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件及丹娜絲颱風等重大災害，衛福部今日公布2025年公益勸募統計，全年進行的許可勸募活動共1,213件，累計金額突破123億元，創下歷年來新高，捐款主要來自花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件及丹娜絲颱風等重大災害相關募款。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，去年全年進行之許可勸募活動共計1,213件，實募金額新台幣123億9,579萬354元，較2024年增加27億1,036萬9,952元，成長增幅達27.98%，顯示國人持續以實際行動支持公益，展現社會穩定而堅韌的愛心力量。

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楊雅嵐說明，去年的勸募案件數維持穩定，但募款金額明顯成長，其中以社會福利事業占比最高，達37.94%；其次為其他經主管機關認定之事業（如重大災害、醫療保健、環境保護等），占22.49%，且主要來自花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件及丹娜絲颱風等重大災害相關募款。

對於去年的勸募情況，楊雅嵐表示，國人持續以實際行動支持公益，在災害發生時，樂於發揮愛心、投入救助行動，另教育文化及動物保護等領域捐款亦呈成長趨勢，反映民眾關注議題日益多元，對違反公益勸募條例之案件，主管機關亦將相關裁罰及處理情形公告於系統，強化資訊透明與社會監督。

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