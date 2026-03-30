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    首頁 > 生活

    竹科人注意！竹市關埔慈雲空橋4/10-18夜間施工 道路封閉

    2026/03/30 17:52 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府進行關埔慈雲空橋工程，預計4月10至18日夜間施工，且部分道路封閉，行經該處應依指示改道慢行。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行關埔慈雲空橋工程，預計4月10至18日夜間施工，且部分道路封閉，行經該處應依指示改道慢行。（記者洪美秀攝）

    竹科用路人注意了！新竹市府進行的關埔慈雲路「慈雲路空中行人步道橋工程」預計4月10日到4月18日夜間（22:00至翌日06:00）進行跨路主橋安裝。考量慈雲路車流量龐大，施工團隊採夜間時段進行，且施工期間，因大型吊裝機具進場及安全防護需求，慈雲路部分路段夜間實施全面封閉管制，請車輛依指示提前改道。

    市府工務處表示，關埔慈雲空橋工程進度達78%，在完成東西兩側社區銜接橋現地組裝後，將進入最關鍵的主橋體吊裝階段。此次主橋吊裝採夜間施工，避開白天通勤尖峰，從4月10日至4月18日夜間（22:00至翌日06:00）進行跨路主橋安裝。施工期間，因大型吊裝機具進場及安全防護需求，慈雲路部分路段夜間實施全面封閉管制。

    工務處提醒用路人提前規劃行程並配合改道：北向（往竹北）車輛請改行慈濟路，南向（往園區）車輛請改行立鵬路；並請用路人依現場交通指揮人員指示，通過施工路段時減速慢行，確保行車安全。

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