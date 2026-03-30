高雄機場國際線航廈落伍！啟用29年無手扶梯 僅2部升降梯排長龍引民怨

高雄機場國際線航廈啟用近30年，始終沒有手扶梯銜接1樓入境大廳及3樓出境大廳。圖為1樓入境大廳。（記者洪定宏攝）

高雄機場國際線航廈於1997年啟用至今29年，日前刨鋪出境道路路面，無法在清晨機場開放前完工，導致搭機旅客只能從1樓入境大廳搭升降梯到3樓出境大廳，加上沒有手扶梯，只有2部升降梯，旅客在升降梯前大排長龍，引發民怨批「落伍」。

高雄國際航空站主任王郁珍今天首度面對媒體質疑，坦承沒有盯好時間環節，也就是國際線航廈開放旅客進場原本在清晨5點，最近提早到4點半，但包商仍設定5點，她承諾「不會再發生」。

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據了解，高雄機場國際線航廈於1997年啟用，1樓為入境大廳、3樓為出境大廳，當時就沒有規劃手扶梯銜接1樓及3樓，29年來民航局未曾設置，出境旅客通常利用道路或捷運連通道，直接到3樓出境大廳。

但清晨時段，捷運尚未營運，旅客只能搭乘汽車，但3月26日晚間8點開始刨鋪出境道路，直到隔天清晨4點多，旅客開始湧入機場仍未完工，無法通行，只能從1樓進入，多數旅客攜帶大型行李，航廈大廳僅2部升降梯，消化人龍緩慢，影響超過5航班的旅客。

今天首度從高雄出境的旅客也抱怨，汽車停在航廈外平面停車場，走地下通道到升降梯，因為1樓旅客先搭到地下室再往上到3樓，導致客滿，一直在地下室等候的旅客無法搭乘，只好提著大行李走階梯，此時才發現高雄機場沒有手扶梯。

高雄機場國際線航廈沒有手扶梯，僅2部升降梯，挨批落伍。（記者洪定宏攝）

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