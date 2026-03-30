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    首頁 > 生活

    鐵路地下化市區全線完成接合 台南站區都計變更啟動

    2026/03/30 17:59 記者王姝琇／台南報導
    台鐵台南站區規劃構想示意圖。（台南市政府提供）

    台鐵台南站區規劃構想示意圖。（台南市政府提供）

    台南市區鐵路地下化全線軌道完成接合，目標年底達成下地通車，台鐵配合未來台南站區多元複合機能招商開發需求，申請辦理都市計畫變更，市府開辦變更草案公開展覽作業，象徵台南門戶再造邁入關鍵新里程。

    都發局代理局長林榮川表示，本案都市計畫變更的核心目標在於將台南站區整合調整為「車站專用區」，以強化文化、商業、休閒及交通樞紐機能，台鐵未來將進行招商開發，藉由鐵路地下化之都市再造契機，提供站區應有之都市核心機能。

    另因應站區整體交通動線需求，公園南路將打通至前鋒路，與北門路、小東路所圍街廓規劃為台南轉運站，整合鐵路、捷運綠線與公車系統，建構完善轉運機能。未來車站結合交通轉運、文化地標、商務發展與優質公共服務的立體城市門廳。

    台鐵所申請台南站區都市計畫變更僅涉及台鐵公司土地（約8.4公頃），與國有財產署土地（約0.1公頃），無其他私有土地。台鐵將回饋台南市區鐵路地下化後之綠園道及供前鋒路、北門路拓寬4公尺之土地予市府做為城市轉型升級之公共建設基礎。

    本次都市計畫變更自3月24日起辦理公開展覽30天，並訂於4月15日假東區成大里活動中心舉辦說明會。後續本案將依都市計畫法定程序併將規劃草案與民眾陳情意見，提送台南市都市計畫委員會、內政部都市計畫委員會審議。相關都市計畫變更書圖內容民眾可至市府都市發展局或東區區公所閱覽，亦可至都市發展局網站（https://udweb.tainan.gov.tw/）查詢。

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