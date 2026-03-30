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    首頁 > 政治

    金溥聰點名要提告 邱毅嗆：每天都祈求來告……我就能好好玩你！

    2026/03/30 19:27 即時新聞／綜合報導
    馬英九基金會人事風波延燒，邱毅槓上金溥聰。（資料照）

    馬英九基金會人事風波延燒，邱毅槓上金溥聰。（資料照）

    馬英九基金會「近臣家鬥」風波持續延燒，前立委邱毅替蕭旭岑抱屈，公開責難被指奉命趕人的金溥聰，還痛批馬英九和金溥聰是「昏君配佞臣」。隨後金溥聰發聲，點名邱毅稱要提告。對此，邱毅回嗆：「想嚇我，門都沒有！」

    邱毅近日砲轟馬英九無能廢物、幕僚欺君罔上，禍害朝綱，還特別指名金溥聰，說他是破壞藍白合及兩岸和平的罪魁禍首，更是個專使「小人步」的大惡人。而今金溥聰發布聲明，說要就媒體及網路上最近許多不實報導及傳言訴諸法律，同時他也要向邱毅所發表的不實攻擊言論提告。

    對此，邱毅今下午在臉書發文回擊，「聽說金小刀要告我，說我指他利用馬英九，這是不實言論嗎？這是小刀用爛的老招數，這招可以嚇別人，想嚇我，門都沒有。金小刀告過我無數次了，快告訴大家，你哪次贏了？」

    邱毅撂話：「屢敗屢戰的勇氣值得肯定，但是這次你敢告，我一定反告你誣告。誣告可不能易科罰金，是要坐牢的。到時我會去探視你，你也要保重身體。偷偷告訴你實話，我每天都在祈求你沉不住氣告我，那我就可以好好玩玩你。最近退休後生活有些苦悶，剛好用你來解解悶，你可是天上掉下來的禮物。」

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