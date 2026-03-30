屏東萬丹福懋加油站大火 頻傳爆炸巨響 猛烈火光駭人

屏東萬丹鄉福懋加油站後倉庫發大火並且發出爆炸巨響。（圖：民眾提供）

萬丹鄉福懋加油站後方倉庫今天晚上7點22分發生大火，火勢一發不可收拾，並且發生多起的爆炸聲音，附近民眾趕緊報案，消防局出動大批人員前往灌救，所幸火勢控制未波及前方的加油站，經過灌救後火勢已熄滅，目前殘火處理中，所幸無人受傷。

屏東縣消防局表示，位於萬丹鄉中興路二段60號斜對面的福懋加油站發生火警後，立即出動屏二、新園、竹田、萬丹、屏東、潮州、崁頂、特搜大隊、第二大隊共計18車35人前往搶救，由消防局長李彬正親自指揮，晚上7點30分到達現場立即佈水線搶救，火勢在短短19分就控制隨即熄滅並進行殘火處理，火災的地點為加油站後方雜物間倉庫，並沒有波及前方的加油島，現場無人受傷，起火原因交由火調人員調查。

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現場的許姓民眾說，發現火警後就聽到數起的巨大爆炸聲音，附近民眾都嚇壞了，很怕火勢延燒到加油島後引發更嚴重的災情，所幸消防人員很快就抵達灌救將火勢撲滅，讓大家都鬆了一口氣。

屏東萬丹鄉福懋加油站倉庫發大火。（圖：民眾提供）

屏東萬丹鄉福懋加油站後方倉庫發大火，火勢驚人。（圖民眾提供）

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