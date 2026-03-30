卓榮泰：13項戰略產業 編預算推出明星產業

「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」特別送上「迦樓羅」（Garuda）神像給行政院長卓榮泰（右1），卓榮泰則打趣地說，可以回禮媽祖像。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（30）日下午接見「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」，卓揆致詞時表示，台灣推動13項重要國家戰略產業，除五大信賴產業，將強化矽光子、量子、人工智慧、運動產業、生技醫療等產業；賴總統已要求就此13項逐步設定計畫和期程，編定預算，將來13項產業當中，將個別提出明星產業來全力推動。

「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」特別送上「迦樓羅」（Garuda）神像給卓榮泰，卓榮泰則打趣地說，可以回禮媽祖像。卓榮泰也提到，泰國是南向國家中的夥伴，無論在僑務、商務、外交方面都至關重要，兩國在天災時也展現互助能力。而泰國跟台灣2025年雙邊貿易達到193.73億美元，較前一年增加7.31％。目前正有計畫、有目標地展開雙方合作。

請繼續往下閱讀...

提及全球供應鏈、民主供應鏈重組，卓榮泰強調，台灣不會把力量放在單一國家或地區，也希望在南向國家依照各地優勢，讓台灣產業在當地進行更多合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法