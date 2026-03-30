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    首頁 > 政治

    中華民國不見了！館長上凱道轟民進黨 PO抖音被抓將國旗馬賽克！

    2026/03/30 19:56 即時新聞／綜合報導
    館長抖音放上自己29日上凱道演講的影片，被抓包把我國國旗給馬賽克。（圖翻攝自館長抖音）

    館長抖音放上自己29日上凱道演講的影片，被抓包把我國國旗給馬賽克。（圖翻攝自館長抖音）

    民眾黨昨天（29日）為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲，號召小草集結凱道抗議「司法迫害」。近年立場從自稱台獨鬼轉舔共的網紅「館長」陳之漢，在抖音上傳自己昨日登台演講的影片，被抓包刻意將我國國旗馬賽克，引發非議。曾任柯文哲隨行攝影官的「金牌霖」潘俊霖，今天（30日）就在社群質問館長和民眾黨：「中華民國在你們心中代表著什麼意義？」

    館長昨天上凱道登台挺阿北，整場都在砲轟民進黨政府，讓台灣生不如死，掏空人民家底、讓「好人」深陷司法不公，這些年民進黨的政績就是把媒體和司法「變成他們的狗」，嗆聲司法要公正，不要活成「賴清德那個狗樣子」。館長還放話，要在未來2年「徹底消滅民進黨」，藍白要攜手打倒「獨裁的民進黨」，為了兩岸和平而戰。

    館長也將自己的演講片段放到抖音上，但馬上被抓包為了過中國那邊的審查，將凱道上出現的中華民國國旗給馬賽克。潘俊霖在臉書PO質問：「館長，你要不要出來說明一下，中華民國在你們心中除了新台幣以外！代表的是什麼？民眾黨要不要也出來說明一下，中華民國除了每年給你們1.5億的新台幣政黨補助款！中華民國在你們心中代表著什麼意義？影片中『中華民國』完全不見，中華民國國旗直接馬賽克！」

    網友紛紛開砲，「在台灣可以這麼囂張，在中國大陸連屁都不敢放」、「心中只有五星紅旗和人民屁」、「只看到一群無腦匪類」、「果然是要變紅眾黨了」、「沒有中心思想的爛東西！」、「真的白裡透著紅通通」、「宗教佈道大會」、「自己把自己玩壞掉了，政治這條路不是人人玩得起的，別傻了」、「都是說給隔壁鄰居看的」、「要做報告給主子看才有錢拿，當然不能逆龍鱗」。

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