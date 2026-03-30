全糖總統出手了！美跨黨派參議員訪台 賴清德端超人氣牛軋餅款待

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆今率跨黨派議員訪台，「全糖總統」賴清德準備了當季的水果，還有超人氣的牛軋餅、巧克力酥片熱烈歡迎。（取自賴清德Threads）

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆今率跨黨派議員訪台，「全糖總統」賴清德準備了當季的水果，還有超人氣的牛軋餅跟巧克力酥片，以「台灣專屬甜」表達對訪賓遠道而來的熱烈歡迎，讓他們品嚐專屬台灣的甜蜜、感受到台灣人的熱情與溫暖。

賴清德表示，來訪的4位參議員都長期關注印太區域安全，支持台灣更是不遺餘力，也常在美國國會大力支持和台灣有關的各項法案。政府推動國防特別預算，就是要加速建構「台灣之盾」、發展不對稱戰力。這項預算不能打折，也不能再等待，期盼立法院能不分黨派一起支持，向國際社會展現台灣自我防衛的決心！

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據了解，賴總統特別準備台灣水果禮盒、超人氣牛軋餅，以及巧克力酥片等作為伴手禮，以「台灣專屬甜」表達對訪團遠道而來的熱烈歡迎。附上的卡片寫道：歡迎來到台灣！我們非常高興能在此接待各位，希望台灣美麗的春色能為您的旅程增色。請品嚐這些在地小點，以表達我們誠摯的款待之意。衷心祝願各位此次訪問成果豐碩且令人難忘，並充滿具意義的交流與深刻的印象。

「全糖總統」賴清德以「台灣專屬甜」歡迎訪團，再次展現對台灣在地小吃、甜食的情有獨鍾，賴的「口袋名單」更是如數家珍，也希望透過台灣美好的春色景致與道地甜食為旅程增色，讓訪團感到賓至如歸，充分感受到台灣人的熱情與溫暖。

去年美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）、費雪（Deb Fischer）率團訪台，賴總統就曾送上台灣道地小吃鹽酥雞與珍珠奶茶作為消夜。此次總統貼心準備台灣當季水果與特色甜食、隨附溫馨小卡，直送訪團下榻飯店，以具體行動熱烈歡迎「親愛的自由與民主之友」來到台灣。

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