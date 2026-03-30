海底沉網清除淪紙上作業 立委楊曜怒開罵揚言刪除預算

海底廢棄沉網，長期以來對海洋生態造成毀滅性影響。立法委員楊曜多年來積極爭取經費，致力於清除海底覆網海底覆網。（記者劉禹慶攝）

被視為「海底死亡長城」的廢棄沉網，長期以來對海洋生態造成毀滅性影響。立法委員楊曜多年來積極爭取經費，致力於清除海底覆網，並推動網具實名化以防範棄置。然而，楊曜近日發現，漁業署與澎湖縣政府竟將多數預算用於重複性的「紙上評估」，而非實質的打撈作業，令他大為光火，揚言要聯合立法院國民黨團刪除相關預算。

根據澎湖縣政府向漁業署申請並獲得補助的計畫顯示，「覆網清除成效評估與調查」經費高達400萬元，但實際用於「覆網打撈作業」的經費卻僅有70萬元。

請繼續往下閱讀...

楊曜對此重申，海底覆網嚴重威脅澎湖海洋發展，應優先進行實質清理作業，而非虛耗經費於紙上談兵。他直言，相同的評估調查早已執行多次，縣府卻寧願將龐大資源投注在缺乏實質效益的報告書中，對於急迫的打撈工作卻分配極少資源，令人費解。

除了地方政府的預算分配不當，楊曜更點名漁業署，指其公然違反立法院預算主決議。該決議已明確禁止補助海底覆網的評估調查經費，漁業署卻明知故犯。楊曜感嘆，自己雖已屆退休之齡，但看見政策執行荒腔走板，仍難掩怒火。他自嘲這份堅持或許讓他在立院顯得「孤鳥」且「顧人怨」，但保護海洋的底線不容退讓。

由於海底廢網一向被視為海底死亡長城，造成海洋生物纏繞死亡，因此立委楊曜爭取預算，每年進行清除覆網工作，同時也實行網具實名化政策，希望遏阻部分不肖漁民任意棄置廢棄網具、避免造成海洋浩劫，但仍有少數不肖漁民恣意妄為，才會造成清理不完的困境。

覆網清除要實際行動，不是紙上談兵。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法