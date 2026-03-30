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    首頁 > 生活

    HR升級必看！勞發署桃竹苗人資專業課程 緊跟AI、ESG趨勢

    2026/03/30 18:11 記者李容萍／桃園報導
    勞動力發展署桃竹苗分署預計辦理包含人力資源研討會、工商團體座談會，以及企業二代接班培訓與雇主焦點座談會等專業課程。（桃竹苗分署提供）

    勞動力發展署桃竹苗分署預計辦理包含人力資源研討會、工商團體座談會，以及企業二代接班培訓與雇主焦點座談會等專業課程。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署協助企業提升人力資源效能，今年度規劃辦理包含人力資源研討會、工商團體座談會，以及企業二代接班培訓與雇主焦點座談會等專業課程，結合組織規劃、招募任用、訓練發展、績效管理、薪酬管理、勞動法令與員工關係等7大核心主題，更將目前最夯的AI（人工智慧）科技應用、ESG（評估企業永續經營績效的指標）等新趨勢議題納入。

    相關課程、活動在桃竹苗企業人力資源服務網受理報名，或撥打專線（03）485-5368轉分機1925-1936，歡迎企業把握機會參與，以掌握最新趨勢，打造具前瞻視野的專業人資團隊。

    桃竹苗分署長賴家仁表示，在全球經貿局勢快速變動與AI科技蓬勃發展、產業競爭日益加劇的環境下，企業更需要透過科技與人才並進的策略來提升整體競爭力；分署鼓勵企業善用AI技術提升營運效率，同時積極運用政府資源辦理企業內部教育訓練，持續為員工賦能，強化職能與生產力，讓人才在AI時代中與科技協作成長。今年度推出的人資標竿系列課程，除了協助企業掌握AI時代的人才發展趨勢，更希望培養HR（人力資源）成為企業茁壯的重要推手。

    桃園龍潭手信坊股份有限公司經理呂怡琳分享，去年參與桃竹苗分署開設的人才甄選實務、績效管理規劃與薪酬獎勵設計等課程，內容貼近企業實務，不僅能立即運用於日常人資管理工作，在規劃年度人資計畫時，能建立更完整且系統化的思考架構。透過課程中的實務案例解析與標竿經驗分享，也讓她對未來人資管理的推動方向有了更清晰的掌握，並已逐步將所學應用於優化公司現行制度與流程，為企業打造更具前瞻性與策略性的發展基礎。

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