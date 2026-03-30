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    首頁 > 生活

    橋頭新市鎮三期民團有異見 邱志偉促中央加速交通建設

    2026/03/30 17:14 記者蘇福男／高雄報導
    針對橋頭新市鎮第三期開發計畫，立委邱志偉促中央加速交通建設。（記者蘇福男攝）

    針對橋頭新市鎮第三期開發計畫，立委邱志偉促中央加速交通建設。（記者蘇福男攝）

    高雄橋頭新市鎮第三期開發計畫民團有異見，立委邱志偉在立法院院會總質詢，針對橋頭科學園區對外交通串聯、台61線台南往南延伸問題，促請主管機關加速推動。

    邱志偉指出，北高雄位於南台灣半導體S廊帶核心位置，其中，橋頭科學園區今年初啟用後，就要面對園區車輛聯外的交通問題，新市鎮道路如未開闢，將對舊有社區及道路造成嚴重衝擊，目前內政部國土署規劃的橋頭新市鎮第三期計畫，就是要解決橋科聯外交通問題。

    尤其東西向的1-1、南北向的2-3計畫道路更是關鍵。他認為交通打通才能讓科學園區經濟活絡、暢行無阻，因此要求內政部針對新市鎮第三期應按照原計畫及評估如期開發。

    內政部長劉世芳答詢表示，針對新市鎮第三期開發計畫，民團有提供許多意見，內政部進行專業評估後，開發計畫將完整保留21.48公頃，並不會破壞屬於文化景觀區的橋頭糖廠生態基地，周邊有51公頃人工造林及公墓並非原始林，後續開發將按照高雄市的樹木保護規定進行。

    另台61線快速道路台南往南延伸到高雄的計畫，邱志偉強調，6年前他即提出相關建設建議，台61線延伸關係到北高雄產業發展，也是整體交通路網的關鍵拼圖，開發的可行性評估已送行政院審查，如遲未核定，將造成後續工程延宕，行政院應要加速核定、盡速推動計畫。

    他強調，台61線經過許多生態敏感區，可以理解開發工程很不容易，但台61線將串連沿線濱海鄉鎮區，能帶動地方發展，早開比晚開好，請行政院盡速完備程序，讓工程早日啟動。

    交通部長陳世凱指出，台61南延計畫已送行政院審查，院長卓榮泰允諾，將請業務單位加速審議推動相關建設。

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