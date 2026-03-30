把握這2週最佳賞花期 新北河濱「苦楝花」紫色花雨盛開中

板橋蝴蝶公園苦楝花盛開，花開如霧，輕盈覆蓋在層層綠葉之上。（新北市高灘處提供）

新北河濱公園迎來苦楝花盛開的花季，近日有網友陸續在網路社群平台Threads上，分享「板橋蝴蝶公園苦楝樹」的美景照片，淡紫色的迷幻花雨，花開如霧，搭配河岸景致，引起網友討論與轉發，新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，目前苦楝花盛開，請民眾把握這2週最佳賞花期。

位於板橋蝴蝶公園、樹林山佳沐心池及三鶯棒壘球場運動公園一帶的苦楝樹，近日悄悄綻放，一串串小花如繁星般點綴枝頭，隨風搖曳時，花瓣如細雪般飄落，形成夢幻的「苦楝花雨」，花開如霧，輕盈覆蓋在層層綠葉之上，一片紫色美景近日也讓社群媒體掀起討論。

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新北市高灘處指出，苦楝是台灣本土原生樹種，具備耐潮風、抗旱等特性，象徵著旺盛的生命力，每年3至4月是它的精采花期，花色從淡紫到淺粉，細長的花瓣略向後反捲，姿態輕盈，當圓錐狀花序密集盛開時，遠望宛如紫色雲霧籠罩，並散發出陣陣清幽香氣，此外，苦楝發達的根系也是河岸水土保持的功臣，是新北河濱綠化不可或缺的重要樹種。

黃裕斌表示，感謝網友在社群平台分享河濱之美，讓更多人看見新北的自然生態，目前苦楝花正值大滿開，無論是沿著樹林山佳沐心池水岸漫步，或是在三鶯棒壘球場的自行車道騎行，都能體驗到這場季節限定的紫色盛宴。

苦楝花一串串小花如繁星般點綴枝頭，隨風搖曳，形成夢幻的「苦楝花雨」。（新北市高灘處提供）

三鶯棒壘球場運動公園的苦楝花，淡雅花香隨風飄散。（新北市高灘處提供）

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