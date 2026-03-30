為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把握這2週最佳賞花期 新北河濱「苦楝花」紫色花雨盛開中

    2026/03/30 17:12 記者黃政嘉／新北報導
    板橋蝴蝶公園苦楝花盛開，花開如霧，輕盈覆蓋在層層綠葉之上。（新北市高灘處提供）

    板橋蝴蝶公園苦楝花盛開，花開如霧，輕盈覆蓋在層層綠葉之上。（新北市高灘處提供）

    新北河濱公園迎來苦楝花盛開的花季，近日有網友陸續在網路社群平台Threads上，分享「板橋蝴蝶公園苦楝樹」的美景照片，淡紫色的迷幻花雨，花開如霧，搭配河岸景致，引起網友討論與轉發，新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，目前苦楝花盛開，請民眾把握這2週最佳賞花期。

    位於板橋蝴蝶公園、樹林山佳沐心池及三鶯棒壘球場運動公園一帶的苦楝樹，近日悄悄綻放，一串串小花如繁星般點綴枝頭，隨風搖曳時，花瓣如細雪般飄落，形成夢幻的「苦楝花雨」，花開如霧，輕盈覆蓋在層層綠葉之上，一片紫色美景近日也讓社群媒體掀起討論。

    新北市高灘處指出，苦楝是台灣本土原生樹種，具備耐潮風、抗旱等特性，象徵著旺盛的生命力，每年3至4月是它的精采花期，花色從淡紫到淺粉，細長的花瓣略向後反捲，姿態輕盈，當圓錐狀花序密集盛開時，遠望宛如紫色雲霧籠罩，並散發出陣陣清幽香氣，此外，苦楝發達的根系也是河岸水土保持的功臣，是新北河濱綠化不可或缺的重要樹種。

    黃裕斌表示，感謝網友在社群平台分享河濱之美，讓更多人看見新北的自然生態，目前苦楝花正值大滿開，無論是沿著樹林山佳沐心池水岸漫步，或是在三鶯棒壘球場的自行車道騎行，都能體驗到這場季節限定的紫色盛宴。

    苦楝花一串串小花如繁星般點綴枝頭，隨風搖曳，形成夢幻的「苦楝花雨」。（新北市高灘處提供）

    苦楝花一串串小花如繁星般點綴枝頭，隨風搖曳，形成夢幻的「苦楝花雨」。（新北市高灘處提供）

    三鶯棒壘球場運動公園的苦楝花，淡雅花香隨風飄散。（新北市高灘處提供）

    三鶯棒壘球場運動公園的苦楝花，淡雅花香隨風飄散。（新北市高灘處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播