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    首頁 > 生活

    舍監性騷案台大遲未重啟調查 教育部：納入評鑑、追究相關責任

    2026/03/30 17:02 記者林曉雲／台北報導
    立法委員范雲（左1）、台大學生會會長陳柏承（左2）去年8月陪同受害女學生（右2）召開記者會。（資料照）

    立法委員范雲（左1）、台大學生會會長陳柏承（左2）去年8月陪同受害女學生（右2）召開記者會。（資料照）

    國立台灣大學宿舍輔導員涉校園性別事件持續引發爭議，教育部今（30）日表示，台大處理此案未依司法判決補正程序、亦未依法重啟調查，已於今（2026）年3月26日性平會決議，要求校方立即重啟調查，且該決議視同校內性平會決議，台大須配合辦理，否則將依規定追究責任。

    教育部指出，去（2025）年8月19日性平會即決議，要求台大停止該名住宿輔導員職務，並禁止與當事學生接觸，同時追蹤後續行政訴訟與刑事案件結果。然而台北高等行政法院於去年10月16日判決撤銷原處分後，教育部即函請台大依法處理並評估是否重啟調查，但校方回覆將待最高行政法院與刑事判決確定後再行辦理。

    教育部表示，為避免程序延宕，已於去年12月23日再次要求台大依性平法召開性平會，針對程序瑕疵與是否重啟調查進行審議，但截至今年3月仍未見具體進展，因此要求校方立即重啟調查。

    台大學生會今赴立法院召開記者會指出，校方處理過程缺乏即時性與透明度，未能回應學生安全疑慮，呼籲教育部強化監督機制。學生團體也強調，校園性平事件應以保護學生為優先，不應因程序問題而延誤。

    台大則發布聲明表示，校方尊重司法判決，雖非訴訟當事人無法掌握判決全文，但於獲悉結果後即召開會議研議，並已作成決議。校方指出，為保障學生權益並符合法規，該名住宿輔導員將不再任職於學校。

    教育部強調，若台大後續仍未依規定辦理，將依性平法相關規定，將違失納入學校評鑑、扣減補助，並追究相關人員責任，持續督導校方依法處理，以確保校園性別平等與學生安全。

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